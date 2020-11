Déconfiner avant Noël, une question de "vie ou de mort" pour certaines entreprises selon le MEDEF 72

Beaucoup d'entreprises ont eu à peine le temps de se remettre du premier confinement que le deuxième est venu mettre un coup d'arrêt brutal à leurs activités.

Confinement étouffant

Même si le confinement de l'automne est moins sévère que celui du printemps, de nombreuses entreprises redoutent la faillite, prévient Karel Henry, la présidente du MEDEF en Sarthe.

Pour le moment, il est trop tôt pour avancer un chiffre, car les perfusions d'aides gouvernementales permettent d'éviter la casse.

"Le gouvernement priorise la santé et met au dernier plan l'économie", regrette la présidente en Sarthe du MEDEF.

Vivre avec le virus

"Nous comprenons tout à fait _l'urgence sanitaire_, et le fait que nous soyons tous face à quelque chose d'inédit, mais des scientifiques parlent déjà de troisième ou de quatrième vague. Dans le temps, ces mesures ne sont pas tenables", analyse Karel Henry.

"On pense qu'il faut renforcer les mesures pour aider l'économie et apprendre à vivre avec le COVID", continue-t-elle.

Noël pour sauver les entreprises ?

Alors que beaucoup d'entreprises attendent Noël pour retrouver du chiffre d'affaires, la présidente sarthoise du MEDEF appelle le gouvernement à déconfiner pour les fêtes.

"On appelle à déconfiner avant Noël, on appelle le gouvernement à rouvrir les commerces dès cette semaine".

S'agit-il d'une question de vie ou de mort pour certaines entreprises ? "Oui très certainement, surtout pour les entreprise qui ont constitué du stock", détaille Karel Henry.

Quelles limites au télétravail ?

Sur le sujet du télétravail, le MEDEF s'oppose au gouvernement qui souhaite passer à 100% de télétravail.

"On nous demande d'embaucher des jeunes, des stagiaires et des alternants, mais on a besoin d'encadrer ces personnes, on ne peut pas les laisser tout seul", commence Karel Henry.