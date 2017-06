Les jeunes refroidis par le coût du permis de conduire dans l'Yonne

Les jeunes de 18-24 ans sont de moins en moins nombreux à avoir le permis de conduire : 60% d'entre eux possèdent le sésame, alors qu'ils étaient 65% il y a quatre ans. De plus, passer le permis dans l'Yonne coûte plus cher qu'ailleurs...

Le permis de conduire, une petite carte plastifiée qui se fait de plus en plus rares chez les jeunes. Les 18-24 ans sont 60% à l'avoir, selon une étude du Parisien, alors qu'ils étaient 65% il y a cinq ans. Pour beaucoup de jeunes citadins, le permis n’apparaît pas nécessaire. Et pour ceux qui en auraient vraiment besoin, comme ici dans l'Yonne, c'est souvent son coût qui est un frein : notre département fait partie des 10 plus chers de France, avec pour 35 heures de conduite un coût moyen de 1.980 euros. Contre 1.800 en moyenne en France.

Mais du point de vue des auto-écoles, c'est la réforme Macron de 2015 qui a fait grimper les prix. Passer le code de la route est devenu plus simple, mais les élèves le connaissent moins bien. Cela se ressent sur le nombre d'heures de conduite, explique Michel Perard, directeur de l'auto-école "Tout est permis" à Sens : "il y a un réel danger, ça nous demande beaucoup plus d'heures de pratique maintenant", déplore-t-il. "Le code est accessible en direct. Ils peuvent tenter de le passer, sur un malentendu ça peut marcher, et ils peuvent ne pas avoir les compétences nécessaires pour rouler correctement. Ces heures en plus rallongent le prix de leur permis."

Une association de consommateurs, l'UFC que choisir, dénonce aussi un manque de concurrence chez les auto-écoles, qui favoriserait des tarifs élevés.

35h de conduite en moyenne pour décrocher le permis

En moyenne en France, les candidats au permis de conduire ont pratiqué 35 heures de conduite avec un moniteur. Le minimum légal est de 20 heures. En Europe, la plupart des pays n'ont pas de nombre d'heures minimales de conduite, mais les conducteurs doivent renouveler leur permis tous les dix ou quinze ans, comme au Royaume Uni, en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas.

Top 10 des départements les plus chers pour passer son permis

1. Paris : 2.140 euros

2. Haute-Savoie : 2.129 euros

3. Yvelines : 2.104 euros

4. Hauts-de-Seine : 2.055 euros

5. Essonne : 2.042 euros

6. Ain : 1.986 euros

7. Yonne : 1.981 euros

8. Seine-et-Marne : 1.976 euros

9. Bas-Rhin : 1.971 euros

10. Val-d'Oise : 1.949 euros