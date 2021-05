Découvrez l'ensemble des commerces de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges sur un site internet ! 

Alimentation, beauté, loisirs, maison et décoration ou encore mode et accessoires... Sur ce tout nouveau site vous pouvez faire des recherches thématiques afin de trouver le commerce dont vous avez besoin sur le territoire de la com-com de Gevrey et Nuits-Saint-Georges.

Lancé en fin de semaine dernière par la communauté de communes en partenariat avec la chambre de commerce ce site joue la carte du "consommer local" et de la proximité. Il s'agit de tenter de relancer l'intérêt des consommateurs de plus en plus happés par les grandes enseignes et les géants du net. De nos jours être visible sur la toile et sur les réseaux sociaux est vital d'autant que -selon la CCI- 70 % des consommateurs consulteraient le site internet d’un magasin avant de s’y rendre.

Les commerces apparaissent sous forme de fiches

Sur le site les commerces apparaissent sous formes de fiches sur lesquelles figurent leurs coordonnées et un descriptif pour chacun d'entre eux. Par ailleurs des liens permettent de renvoyer les clients en deux clics sur leurs propres sites internet et réseaux sociaux.

Virginia Boilleaut et Dominique Duployer les deux animatrices de la Chambre de Commerce et d'Industrie © Radio France - Thomas Nougaillon

Faire revenir les clients

Virginia Boilleaut, animatrice "commerce et tourisme" à la CCI, est l'une des chevilles ouvrières du site internet. "On constate et c'est bien naturel une évasion commerciale sur les pôle de Dijon et de Beaune alors que l'on a un potentiel commercial sur Gevrey et Nuits-Saint-Georges et les communes environnantes. L'idée est de faire revenir ou de faire venir les clients auprès de leurs commerçants locaux qui leur apportent des prestations de qualité".

Ce site "n'est pas un Amazon de la communauté de communes" explique Virginia Boilleaut Copier

Ce n'est pas un Amazon de la com-com

Virginia Boilleaut explique que ce site n'est pas un site d'achats en ligne. "Ce n'est pas 'un Amazon de la communauté de communes'. L'objectif est vraiment de trouver le commerce que vous cherchez avant de vous y rendre". En plus de ce site internet la CCI mettra à disposition des commerçants deux de ses animatrices ! Pour quoi faire ? Réponse de Samuel Cuzin responsable du pôle performance commerciale à la CCI.

Les commerçants pourront bénéficier (s'ils en ressentent le besoin) de coachs nous dit Samuel Cuzin Copier

Samuel Cuzin responsable du pôle performance commerciale à la CCI © Radio France - Thomas Nougaillon

Les commerçants bénéficieront de coachs

"Virginia et Dominique (la deuxième animatrice ndlr.) vont aller dans les commerces prochainement pour proposer aux commerçants -à titre gratuit- d'être coachés sur l'aménagement de leurs points de vente. Elles vont le faire en compagnie d'une professionnelle dont c'est le métier. Il s'agit d'orienter les commerçants pour qu'ils réaménagent -s'ils le souhaitent- leurs commerces. Ils pourront revoir la position des produits phares et ce que l'on appelle 'les zones chaudes', 'les zones froides' ou encore celle de la caisse..."

300 commerçants et artisans à retrouver en ligne

300 commerces et artisans, parmi lesquels des restaurateurs ou encore des garagistes, répartis sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges sont répertoriés sur ce site internet.