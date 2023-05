Découvrez la compote de pommes bio made in Cévennes

Les gourdes de compotes de pommes made in Cévennes

"On utilise des pommes Dalinette du Vigan pour les compotes. C'est une petite production pour l'instant, qu'on commercialise depuis la semaine dernière. On propose quelques milliers de gourdes pour l'instant", explique Thomas Vidal, le directeur de la coopérative "Origine Cévennes" de Saint-André-de-Majencoules, qui les commercialise.

Il faut compter 6,90 euros le pack de huit gourdes. Pour l'instant, elles sont à usage unique, mais l'un des projets à venir et de trouver comment les réutiliser.

Les compotes de pomme bio à la coopérative © Radio France - Thomas Vidal

"On essaye de valoriser au mieux la production, en faisant du jus, de la compote en bocal, et depuis cette année, du cidre et ces gourdes. Il faut rester dynamique malgré les cultures qui souffrent des chaleurs, comme la rainette qui est locale, mais disparaît petit à petit de nos vallées."

