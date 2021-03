Il y a une semaine, le gouvernement a décidé la fermeture des commerces de plus de 10.000 mètres carré, dans les 23 départements en vigilance renforcée à cause du Covid. La préfecture de la Moselle a publié, ce jeudi, la liste des établissements concernés dans le département.

Découvrez la liste officielle des 27 commerces de plus de 10.000 m² fermés en Moselle

On l'attendait depuis jeudi 4 mars : la liste officielle des commerces de plus de 10.000 mètres carrés, qui doivent fermer en Moselle comme dans les 22 autres départements en vigilance renforcée, a enfin été communiquée par la préfecture - sachant que la plupart de ces établissements ont d'ores et déjà fermé leurs portes.

Au total, ce sont 27 magasins concernés dans le département. La préfecture de la Moselle explique qu'elle a effectué "plusieurs vérifications afin notamment d'écarter tout erreur ou impact sur les enseignes disposant d'une surface commerciale s'approchant des 10.000 mètres carré". En voici la liste, sachant qu'elle comprend également les commerces de plus de 20.000 mètres carré qui sont déjà fermés depuis plusieurs semaines.



Aushopping Semécourt

Castorama - Jouy-aux-Arches et Terville

Centre Commercial B’EST - Farébersviller

Centre Commercial Carrefour Geric -Thionville

Centre Commercial Saint-Jacques - Metz

Cora - Forbach, Grosbliedestroff, Moulins-lès-Metz, Sainte-Marie-aux-Chênes, Sarrebourg, Sarreguemines, Metz Technopôle, Mondelange, Saint Avold - Longeville-lès-Saint-Avold

Galeries Lafayette - Metz

Ikea - La Maxe

Leclerc - Creutzwald, Fameck, Freyming-Merlebach (Betting), Hauconcourt, Marly, Sarrebourg, Thionville

Leroy Merlin - Hauconcourt

Marques Avenue - Talange

Muse - Metz

A noter que la Moselle repasse ce jeudi sous la barre de l'alerte maximale, avec 249,7 cas pour 100.000 habitants (c'est même 244 pour Metz Métropole). Cela ne signifie pas que le département quitte la surveillance renforcée, puisque d'autres critères entrent en ligne de compte, comme la situation en réanimation ou la présence des variants.