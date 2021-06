Découvrez le top 5 des métiers les plus recherchés dans le Finistère

Les intentions d'embauche ont augmenté de 2,8% dans le Finistère par rapport à 2019. C'est ce que montre l'enquête sur les besoins en main d'oeuvre publiée ce vendredi par Pôle Emploi. Cette année, les entreprises finistériennes déclarent 37.755 intentions de recruter du personnel, à 60% dans le secteur des services, et en particulier dans le service aux entreprises puis aux particuliers. Le commerce cherche aussi des bras.

Service aux entreprises

Comme c'était déjà le cas au mois de mars, le secteur du bâtiment et de la construction peine à trouver du monde. Les intentions d'embauche dans ce secteur ont bondi de 22% sur deux ans. Et comme toujours, le secteur agricole et l'industrie agroalimentaire cherchent du personnel. Le secteur de la restauration recherche aussi du monde : des serveurs et des commis. Sans surprise, le secteur de la santé est lui aussi sous tension, des aides-soignants et des infirmiers sont recherchés.

Selon cette enquête, les entreprises sont plutôt à la recherche de postes permanents (63%), à opposer aux emplois saisonniers (44%).

Les 5 métiers les plus recherchés