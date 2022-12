Découvrez les entreprises lauréates du Championnat de France des économies d’énergie 2021-2022

Organisé par l’institut français pour la performance énergétique des bâtiments (IFPEB) , le Championnat de France des économies d’énergie vient d'annoncer ses lauréats - et dans le même temps de lancer un championnat d'hiver.

Pourquoi un Championnat de France d’économies d’énergie dans les bâtiments ?

• La sobriété est d’abord l’affaire des bâtiments des entreprises et des administrations. Leur consommation énergétique représente 15% de la consommation nationale, et même 30% aux heures de pointe.

• Les premières victoires en matière de sobriété sont les plus faciles à atteindre : l’écrasante majorité des bâtiments peuvent réduire leur consommation d’énergie de 15% à 30% sans travaux, en un ou deux ans seulement. Une fois cette première marche franchie, une culture de la sobriété s’installe et les marches suivantes, plus techniques, sont également plus faciles à envisager.

• Le principal ressort pour diminuer la consommation énergétique d’un bâtiment est l’organisation humaine. Tout le monde connaît depuis longtemps les écogestes et les solutions techniques, qui existent et sont largement répandues. Autrement dit : aucun résultat n’est possible sans désignation d’équipes dédiées, de mobilisation et coordination de parties prenantes, de suivi régulier dans le temps...

Ce championnat est organisé en différentes ligues

Le Championnat des Entreprises : la catégorie historique, avec plusieurs centaines de participants (Orange, EDF, BNP Paribas…).

Le Championnat « Paris La Défense » : lancé en 2021, avec 750 000 m2 de bureaux en compétition soit 16% de la totalité de la surface des tours.

Le Championnat Automobile : dans une stratégie de réduction globale des émissions carbone, des propriétaires ou gestionnaires de flottes automobiles ont commencé à appliquer la méthode d’engagement à leurs parcs dans un Challenge des Conducteurs pour le Climat

Le Championnat des infrastructures sportives : cette nouvelle ligue est spécialement conçue pour les infrastructures sportives que sont les stades et enceintes sportives

Un championnat "junior" mobilise les collèges et les lycées sur des économies d’énergie mesurées et la réduction d’émissions de gaz à effet de serre.

Le Championnat en chiffres

18,5% d’économies d’énergie réalisées en moyenne

48 GW héconomisés, l’équivalent de la consommation annuelle de 25 000 personnes

3000 tonnes d’équivalent carbone évitées

Au Championnat de France des économies d'énergie - IFPEB

Le Palmarès

Deux classements globaux mettent en avant les 20 bâtiments les plus performants de la saison, indépendamment de la catégorie dans laquelle ils vont recevoir un prix.

● Le classement « Economie d’énergie »

Championnat de France des économies d'énergie - classement économies énergie

● Le classement « Emission de gaz à effet de serre »

Championnat de France des économies d'énergie - classement réduction des émissions de gaz à effet de serre

Voici par ailleurs certains des principaux classements

Championnat de France des économies d'énergie - classement commerce

Championnat de France des économies d'énergie - classement Bâtiments d'Etat

Championnat de France des économies d'énergie - classement Enseignement

Championnat de France des économies d'énergie - classement Logistique

L'intégralité des résultats est à retrouver sur le site de l'événement

Un “Championnat d’hiver”, destiné à soutenir l’effort national de sobriété énergétique

Plus de 350 bâtiments s’engagent dès maintenant dans un “Championnat d’hiver”, destiné à soutenir l’effort national de sobriété énergétique pendant la période la plus sensible, de janvier à mars. Parmi eux, 300 écoles, collèges et lycées, et 50 bâtiments de BNP Paribas, Orange, La Poste, Crédit Agricole, RATP, Klépierre, les stades de Toulouse, Brive, Agen, les hippodromes parisiens...

Objectif : appliquer les actions (souvent issues de leurs plans de sobriété) permettant de générer des gains plus rapides, de mesurer les économies réalisées et de partager publiquement début avril l’évolution de leur consommation