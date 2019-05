VIDÉO - Découvrez les nouveaux billets de 100 et 200 euros mis en circulation ce mardi

De nouveaux billets de 100 et 200 euros sont mis en circulation ce mardi 28 mai. Comme les versions renouvelées des billets de 5, 10, 20 et 50 euros, ces nouvelles coupures, plus sécurisées, sont équipées de dispositifs pour lutter contre la contrefaçon.

Verts et jaunes, de la même taille que les billets de 50, et "moins sujets à l'usure et aux déchirures" : les nouvelles versions des billets de 100 et 200 euros sont mises en circulation ce mardi. "Mieux adaptés aux portefeuilles" selon la Banque centrale européenne (BCE), ils sont aussi plus sûrs comme l'explique l'institution sur sa chaîne Youtube.

Des billets plus sécurisés

Ces nouveaux billets sont équipés d'une série de dispositifs de pointe pour garantir la sécurité des espèces face aux faussaires. Comme sur les billets de 50 euros, le portrait de la princesse Europe est intégré à l'hologramme et au filigrane de ces nouvelles coupures de 100 et 200 euros. Autres particularités, le nombre émeraude change de couleur et un hologramme satellite, sur lequel figure des petits symboles de l'euro et le nombre, a été inséré.

Si les transactions en espèces sont en baisse constante depuis plusieurs années, elles restent majoritaires dans la plupart des pays de la zone euro. 68% des achats se font encore en espèces en France selon la BCE.

Les billets de 100 euros parmi les plus utilisés

Les billets de 100 euros figurent en troisième position sur le podium des coupures les plus utilisées en Europe derrière les billets de 50 et de 20. Les billets de 200 euros, en revanche, ne représentent qu' 1 % du nombre total de billets.

Depuis 2013, les billets de 5, 10, 20 et 50 euros ont déjà été remplacés. Les vieilles coupures sont toutefois progressivement retirées de la circulation. Celles de 500 euros ne seront pas remplacées car la BCE a décidé d'arrêter la production de ce billet.