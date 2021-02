Découvrez les régions les plus accueillantes de France, pour les utilisateurs de Booking.com

L'Alsace, les Hauts-de-France et la Bourgogne sont les régions les plus accueillantes de France à en croire les utilisateurs de la plateforme Booking.com qui publie chaque année un classement basé sur les commentaires et notes des visiteurs.

Si les voyages furent plus rares en 2020, crise sanitaire oblige, les touristes n'ont cependant pas tous renoncé à prendre des vacances à en croire la plateforme Booking.com qui publie la liste des destinations les plus prisées par ses utilisateurs. S’appuyant sur des millions de commentaires clients répartis dans plus de 220 pays et territoires, la plateforme distingue les prestataires les mieux notés. Réservation d’hébergement, location de voiture ou trajet en taxi aéroport : la France se classe troisième de cette 9e édition des "Traveller Review Awards", derrière l’Italie et l’Espagne.

L'Alsace, les Hauts-de-France et la Bourgogne distinguées

En tête des régions jugées les plus accueillantes par les visiteurs : l’Alsace, les Hauts-de-France et la Bourgogne. Dans le top 20 des villes les plus agréables on trouve ainsi Ribeauville, Arras ou encore Beaune. Saint-Valery-sur-Somme, Saumur, Metz, Saint-Malo ou encore Carcassonne tirent aussi leur épingle du jeu.

C'est à Paris, Nice, Cannes, Marseille, Chamonix, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Colmar qu'il y a eu le plus d'hébergements récompensés. "Les Français prêtent particulièrement attention au personnel, à la propreté, et à l'emplacement d’un hébergement lorsqu'ils laissent un commentaire sur la plateforme" note Booking.com, ce qui correspond aux tendances mondiales.

Un tiers des utilisateurs ont choisi la France pour les vacances

Un tiers des Français sondés par la plateforme ont en outre indiqué avoir privilégié les séjours en France aux vacances à l'étranger, l'an passé.

Pour être primés, les hébergements et les agences de location de voitures partenaires de Booking.com devaient présenter une note de commentaires égale ou supérieure à 8 (sur 10), reposant sur au moins 3 à 5 commentaires reçus avant le 30 novembre 2020 à 23h59 (CET). Les taxis aéroport devaient eux présenter une note moyenne d’au moins 4,5 (sur 5), et avoir effectué 2.000 courses au 30 novembre 2020 à 23h59.