Décrochage scolaire : les acteurs du secteur au Pays Basque se structurent pour mieux aider les jeunes

Les institutions et associations qui luttent contre le décrochage scolaire et pour la formation des jeunes se sont réunies ce jeudi 23 septembre. Le but de ce séminaire : mieux se connaître et se structurer pour aider plus efficacement les jeunes du Pays Basque.

Si l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, il y a depuis la rentrée 2020 une obligation de se former entre 16 et 18 ans, quand on n'a pas de diplôme et de qualification. Entre la mission locale du Pays Basque, le CIO et les différentes associations d'aide aux jeunes, il y a beaucoup d'acteurs. Pour les jeunes dans le besoin, c'est possible de s'y perdre. Ce jeudi 23 septembre, tous les organismes de lutte contre la déscolarisation du Pays Basque se sont réunis pour mieux se connaître et fonctionner en réseau.

Cette structuration : "c'est le plus important", estime Brigitte Cazalis, la directrice de la mission locale du Pays Basque. "Si nous, on ne s'oblige pas à agir ensemble pour eux, toutes ces choses-là [les associations et les dispositifs d'aide] qui sont trop dispersées finissent par être invisibles, noyées. Les uns et les autres, on se rend compte qu'à travailler chacun dans notre coin, on perd plusieurs pans de la réalité et on perd l'efficacité pour accompagner ces jeunes", ajoute-t-elle. Il y a deux cercles d'acteurs. Le premier regroupe le CIO, la mission locale et le service départemental des solidarités et de l'insertion. Ils ont maintenant une réunion par mois. Avec les autres associations et institutions plus éloignées, trois rencontres sont prévues par an.

A l'écoute des jeunes

Lors de ce séminaire, des jeunes qui étaient déscolarisés et qui ont été aidés par la mission locale sont venus témoigner. L'objectif de la manœuvre : avoir un retour d'expérience des usagers pour améliorer les processus. Bambou a été déscolarisée tout le lycée. Avec la mission locale, elle a trouvé une aide pour rebondir et trouver une formation. "C'est un truc qui me correspond. Ils m'encadrent bien. Ils proposent plein de choses, il y a plein de formations qui peuvent aider plein de gens", assure-t-elle. Elle a aussi pris la parole pour aider ceux qui luttent contre la déscolarisation à mieux comprendre les jeunes. "Il y a plein de façons différentes de montrer le décrochage scolaire", explique-t-elle. Dans son cas, malgré de bonnes notes, elle a quitté le lycée.

Je veux ouvrir mon propre parc animalier. Et bah, on m'a envoyé travailler à Jardiland." - Auxana.

Auxana propose aussi des améliorations. "Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on me demande un peu plus mon avis. On nous dirige souvent vers le truc basique, ce n'était pas vraiment ce que je voulais à chaque fois. Par exemple, plus tard, je veux ouvrir mon propre parc animalier. Et bah, on m'a envoyé travailler à Jardiland", regrette la jeune femme. Elle veut aussi plus de lien avec les familles. Selon elle, le suivi est trop axé sur le jeune uniquement.