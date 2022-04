Décrochez un stage ou une alternance au salon Jeunes d’Avenirs

France Bleu lance sa 2e édition du challenge Alternances & Stages, avec pour but d’atteindre 100 000 matchs entre jeunes candidats et recruteurs. A Paris, le salon Jeunes d’Avenirs se tient le 12 et le 13 avril. Nos conseils pour performer devant un employeur.

Les entreprises recrutent des jeunes. En 2021, le challenge Alternances & Stages, porté par France Bleu et Jeunes d’Avenir, a créé 50 000 combinaisons gagnantes. Cette année, du 28 mars au 31 mai 2022, l’objectif est fixé à 100 000 matchs entre candidats, de 16 à 30 ans, et recruteurs. En plus de la plateforme jeunesdavenirs.fr, il est possible de rencontrer les sociétés lors du salon porte de La Villette, à Paris, les 12 et 13 avril, de 9h à 18h.

Adapter sa lettre de motivation

Pour bien préparer sa candidature, il est conseillé de travailler sur sa lettre de motivation. "Elle fait la différence", décrypte Danielle Deruy, la directrice du salon. Il faut donc adapter sa candidature à chaque entreprise où l’on postule.

Autre recommandation de celle qui est aussi la patronne de AEF Info, groupe de presse spécialisé dans l’éducation : miser sur ses compétences transversales, à savoir ce qui n’est pas de l’ordre de la formation ou de l’expérience professionnelle. Elle raconte : "Par exemple, un jeune qui passe six mois dans une ONG au Mali démontre des qualités importantes, telles que l’opiniâtreté et l’envie de travailler avec les autres." Ces aptitudes peuvent être mises en avant dans un CV ou au cours d’un entretien.

Conseils pour le face-à-face

Au moment de rencontrer le recruteur justement, ne pas oublier "les choses toutes bêtes", rappelle Danielle Deruy : la politesse, regarder son interlocuteur et répondre directement aux questions posées." La directrice résume en rigolant : "Il faut ‘se défoncer’, montrer que vous avez envie de faire ce job et que vous êtes passionné. "

En pleine saison de l’alternance, l’Ile-de-France compte plusieurs secteurs en tension et donc qui recrutent : le BTP, les aides à la personne, l’hôtellerie-restauration et le numérique entre autres.

Pour aller plus loin, le replay de l'émission spéciale Challenge Jeunes d'Avenirs est à réécouter.

à réécouter Spéciale Challenge Jeunes d'Avenirs

Article signé : Lisa Guinic.