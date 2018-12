Décryptage : à Dax, la société Hélidax fête ses 10 ans.

Dax, France

Comment Hélidax est né ?

L'histoire d'Hélidax commence avec un changement assez important dans la philosophie militaire française. On est un peu avant 2008, Michel Aillot Marie est ministre de la défense et dans les couloirs du ministère née cette idée : et si, notamment pour des raisons financières on externalisait la formation des pilotes d'hélicoptère de l'armée ?

Externaliser, cela veut dire confier la logistique de cette formation à une entreprise privé. En 2008, l'école d'aviation légère de l’armée de terre de Dax est équipée d'hélicoptère vieillissant. Il y a donc deux solutions : soit l'Etat les change à ses frais, soit il confie la mission a une entreprise privée. C'est ce choix dernier choix qui est fait. Le projet est lancé et pour y répondre deux société spécialiste du secteur s'allient et donne naissance à Hélidax qui signe un contrat de 22 ans avec l'Etat français. Ce contrat s’arrête en 2030. Est ce que ça veut dire que dans 12 ans ce sera la fin d'Hélidax ? Non, répondent les actionnaires qui affichent beaucoup d'optimisme pour l'avenir du site de Dax à l'issu de ce contrat.

Pourquoi l'Etat a choisi ce partenariat public privé ?

L'une des explications est en fait un peu un sujet tabou. L'armée française a un gros problème avec son matériel, cela coûte une fortune de l'entretenir et cela donne ce constat alarmant dressé par un rapport commandé par le ministère de la défense en fin d'année dernière. Selon La Tribune qui a eu accès à ce rapport, en gros deux hélicoptères sur trois de l'armée ne sont pas opérationnels. Donc en confiant l'entretien d'un parc d’hélicoptère, voué à la formation, au privé, cela règle un peu ce problème car l'Etat devient un client qu'il faut contenter. D'ailleurs le nombre d’hélicoptères disponibles, opérationnels, d'Hélidax est de quasi 100%. A ce niveau là, le contrat est rempli.

Il se passe quoi sur la base aérienne d'Hélidax ?

On forme des pilotes d'hélicoptère de l'armée française, de la gendarmerie et aussi, d'ailleurs, de l'armée belge. La formation est assurée par les militaires. Hélidax s'occupe en fait de fournir les hélicoptères , de les entretenir et de les améliorer. Hélidax a reconditionné des hélicoptères fabriqués par Airbus pour les adapté à la formation militaire. Par exemple en installant un pilote automatique ou un équipement de vision nocturne. Hélidax c'est donc le support technique. En chiffre : 36 hélicoptères, 130 pilotes formés par an, 22 000 heures de vol au dessus de nos têtes. 72 salariés, 14 embauchés lors des quatre dernières années. 25 millions d'euros de chiffre d'affaire par an et 200000 à 300000 euros par an réinjecté dans l'économie local en faisant travailler des artisans ou des entreprises locales pour, par exemple, l'entretien des bâtiments ou leur sécurité.

L'info en plus

Suite aux annonces d'Emmanuel Macron lié aux mouvement des gilets jaunes, Hélidax étudie la possibilité de verser une prime aux bas salaires de sa société.