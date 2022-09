Jusqu'à 1000€ de prime pour les salariés de Stellantis : "peut mieux faire" clament les syndicats

La déception est quasi générale parmi les syndicats du groupe Stellantis, après l'annonce d'une prime de "partage de la valeur ajoutée" de 1000 € pour les plus bas salaires et 500 € pour les autres. A quoi, il faut ajouter le monétisation de trois jours de RTT et un accord pour débloquer la participation et l'intéressement.

"Les primes, ça va bien un moment, mais ce n'est pas comme cela qu'on va résoudre le problème de pouvoir d'achat des salariés" dit Benoît Vernier pour la CFDT de Sochaux. Tous les syndicats auraient préféré une négociation sur les salaires. La direction s'est contentée d'avancer les négociations salariales obligatoires à décembre au lieu de février.

"On nous parle de prime de pouvoir d'achat. Ca va tout juste combler les découverts" renchérit Jérôme Boussard pour la CGT. "Avec 8 milliards de bénéfices, l'entreprise a les moyens d'aider les salariés à finir leurs fin de mois". Pour la CFE CGC, "ces mesures nécessaires ne représentent qu'une première étape de la réponse. Elles doivent être complétées par des vraies négociations salariales."

Des appels à la grève ont été lancés dans plusieurs usines de France. Sochaux et Mulhouse sont les sites les plus calmes. CGT comme CFDT se disent prêts à suivre toute velléité de grève à Sochaux.

A Sochaux, Force Ouvrière appelle à manifester ce mercredi 28 septembre, une heure par tournée de production. Le matin à 11h40, l'après-midi à 12h55 et la nuit à 3h22. Tandis que la CFDT appelle à un débrayage de 11h00 à 14h00 ce même mercredi devant le nouveau montage.

Pour Jean Luc Ternet de la CFTC, "S'embarquer dans une grève que l'on n'est pas sûr de gagner, alors qu'on du mal à joindre les deux bouts, ça reste compliqué, surtout dans cette période pénurie de composants ou la direction pourrait en profiter pour s'épargner des annulations de séances."