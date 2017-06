Déçus, les salariés de GM&S reprennent le blocage

La reprise du blocage du site GM&S Industry dans la Creuse a été décidé ce mardi par un vote des salariés réunit en assemblée générale. Les ouvriers de La Souterraine dénoncent la volonté évidente de l'Etat de "bâcler le dossier" et ne veulent pas relâcher la pression.

Les salariés de GM et S à La Souterraine ont décidé de reprendre le blocage de leur usine ce mardi, provoquant l'arrêt total de la production. En assemblée générale, 85% des ouvriers consultés ont répondu "oui" à la question : "Étes -vous d’accord pour poursuivre les actions dans le but de faire évoluer les offres et pousser les constructeurs à remettre le chiffre d’affaires nécessaire à une reprise pérenne bien supérieure à 140 (emplois) ? ". Les salariés de l'équipementier creusois avaient déjà bloqué leur usine et même piégé le site avec des bonbonnes d'air liquide au mois de mai dernier. Ils voulaient ainsi faire pression sur les constructeurs automobiles en vue de les voir augmenter le volume de leurs commandes, ils avaient repris le travail après le sursis accordé par le tribunal de commerce.

L'offre du groupe GMD ne convainc pas les syndicats

Les salariés ont donc décidé de reprendre leur mouvement ce mardi, à quelques jours de l'audience prévue devant le tribunal de commerce de Poitiers qui devra se prononcer sur l'avenir du site alors qu'aucune offre de reprise n'a été déposée. La CGT de GM et S a dénoncé dans un communiqué "la volonté évidente de l'Etat de bâcler notre dossier". Selon le syndicat, le gouvernement n'a exposé qu'une seule solution de reprise pour l'équipementier automobile en redressement judiciaire : celle du groupe GMD, qui propose de reprendre 140 salariés sur 277. Les salariés accusent aussi Bercy "de préférer l'accompagnement vers Pole Emploi plutôt que la recherche de solutions pérennes".

137 familles vont rester sur le carreau, et on nous demande de s'en satisfaire "

Les syndicats restent inquiets quant à l'avenir du site creusois, après leur réunion au ministère de l'Économie pour mettre en place la cellule de crise promise par Emmanuel Macron. Les élus CGT et FO s'entretiendront de nouveau avec cette cellule de crise ce mercredi après-midi à 15h30 en visioconférence depuis la préfecture de la Creuse. En amont, les salariés sont invités à participer à une opération escargot à 14h30 depuis le site de La Souterraine jusqu'à la préfecture. Une autre réunion est prévue ce vendredi au ministère de l'Economie, en présence du ministre Bruno Le Maire avant la prochaine audience au tribunal de commerce de Poitiers est prévue le 23 juin prochain.