Déçus par Uber Eats, des livreurs corréziens lancent leur propre plateforme

En Corrèze, une nouvelle plateforme de livraison de repas à domicile propose ses services aux habitants de Brive et de Malemort. Elle a été créée par d'anciens livreurs d'Uber Eats, qui voulaient améliorer leurs conditions de travail et salaires, tout en soutenant les restaurants locaux.

Ils en avaient marre d'être "payés au lance-pierre", plusieurs anciens livreurs corréziens d'Uber Eats ont donc décidé de prendre leur destin en main en lançant leur propre plateforme de livraison de repas à domicile. Avec "Adopte une livraison", ils sont ainsi huit à proposer actuellement leurs services aux habitants de Brive-la-Gaillarde et Malemort. Des clients pour qui cette nouvelle offre ne serait pas plus chère, tout en assurant de meilleures conditions de travail et rémunérations aux coursiers selon Kevin Leroux, co-fondateur et livreur d'Adopte une livraison.

Mieux payés et moins exploités

Déçus du modèle Uber Eats, ce jeune entrepreneur corrézien et ses collègues se sont inspirés des faiblesses de la multinationale pour les "corriger" et proposer une offre qu'ils veulent plus vertueuse et gagnante pour tous. "Avec le système Uber, on passait plus de temps à attendre devant les restaurants qu'à livrer" résume Kevin Leroux, qui avait aussi le sentiment d'être mal payé. "Pour une double commande, Uber Eats rajoutait juste 70 centimes de plus" sur la deuxième détaille le jeune homme, alors que la plateforme briviste permet d'être rémunéré "entre quatre et huit euros."

Et même si les livreurs gagnent mieux leur vie, Kévin Leroux assure que les clients n'ont pas besoin de débourser plus pour compenser puisque la plateforme affiche "zéro euro de frais de service et pas de frais cachés". Quant aux restaurateurs, ils payent une commission de 15% à Adopte une livraison, soit "deux fois moins qu'Uber. Ces 15% ne mangent pas la marge du commerçant, parce qu'on est là pour soutenir nos commerçants et non pas l'inverse."

Une plateforme locale qui pourrait devenir nationale

Le modèle corrézien est encore en rodage pour le moment, mais les débuts sont prometteurs selon le co-fondateur qui précise qu'une quinzaine de livreurs sont prêts à venir renforcer l'équipe sur Brive et Malemort, en fonction du développement d'Adopte une livraison. Le réseau est déjà en train de s'élargir puisque, en plus des livraisons de plats à emporter, il propose également des livraisons de chocolats pour les fêtes et de cosmétiques. Des discussions sont aussi engagées avec des coiffeurs pour des produits pour la barbe et le rasage. A terme, Kévin Leroux et les autres livreurs associés à ce projet aimeraient que leur concept se développe partout en France.