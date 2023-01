Défaillances d'entreprises en Côte-d'Or : "une succession de crises unique dans l'histoire"

Comment se portent les entreprises en Côte-d'Or après des années de crises ? On observe depuis la fin 2022 une hausse des procédures de liquidation judiciaire.

France Bleu Bourgogne : Jérôme Princen le nombre de redressements judiciaires a chuté de moitié en Côte-d'Or entre 2019 et 2022. Est-ce que ça veut dire qu'elles se portent bien, ces sociétés ?

En tout cas, on n'a pas eu le tsunami qu'on nous promettait après le covid. Il y a eu beaucoup d'aides, beaucoup de perfusions d'entreprises et beaucoup d'endettement, ce qui peut poser des problèmes, ce qui va peut être poser des problèmes à l'avenir. Mais en tout cas, il n'y a pas eu cette avalanche de dépôts de bilan qu'on craignait.

En revanche, 35 % de liquidations judiciaires en plus l'an dernier.

Effectivement, on a une explosion des liquidations judiciaires. Je dirais que c'est difficile à analyser. Mais ici, ce sont des toutes petites structures. Alors il faut peut-être mettre en parallèle avec l'augmentation des créations d'entreprises, mais qui se sont peut-être faites dans des conditions pas optimales avec peu de fonds propres. Créer une entreprise, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas seulement une idée, c'est d'avoir un petit peu de fonds propres pour développer sa société. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont épuisés, qui sont fatigués et qui sont au bout de l'histoire. On avait peu de procédures après le covid, bien sûr, avec cette infusion d'argent, finalement est-ce que c'est le nettoyage logique et la vie logique du cycle ? C'est possible.

Plus d'un million d'entreprises créées en 2022 en France. Est ce qu'on a aussi les chiffres pour Dijon et la Côte d'Or ?

On est en baisse par rapport à l'année dernière puisque il y a eu un boost post covid où il y a eu beaucoup de créations et cette envie de créer son entreprise. On est à +16 % par rapport à 2019. Je dis souvent que 2019 est notre année de référence. C'est une année normale et donc on est à +16 % par rapport à cette année-là.

Vous vous attendez à une augmentation du nombre d'entreprises défaillantes dans les mois à venir ?

Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a eu une succession de crises qui sont uniques dans l'histoire. On a eu les gilets jaunes, le covid, les matières premières, la crise écologique, l'inflation, la crise énergétique. C'est incroyable pour un chef d'entreprise de subir toutes ses vagues. C'est comme quand vous allez vous baigner à Biarritz ou vous en prenez une, vous êtes un peu sonné, vous en prenez une autre, jusqu'à vous noyer éventuellement. Donc c'est compliqué de surnager par rapport à ça.

Quels conseils vous donnez ? Un chef d'entreprise qui connaît des difficultés financières, c'est de venir vous voir ?

Alors oui, très important. Les chefs d'entreprise viennent souvent trop tard, alors ils sont contents quand ils viennent au tribunal déposer le bilan dans les règles. Mais c'est trop tard. Il faudrait venir beaucoup, beaucoup plus en avant, en amont.