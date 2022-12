Défense des jours fériés supplémentaires en Alsace et en Moselle : vers une action en justice des syndicats

La polémique dure depuis des mois : le gouvernement souhaite que les fonctionnaires "rattrapent", tout au long de l'année, les heures non travaillées à cause des deux jours fériés supplémentaires en Alsace et en Moselle. Ce à quoi s'opposent les syndicats et le conseil représentatif du droit local. Les premiers envisagent maintenant une action en justice. Une pétition pourrait aussi être lancée pour demander le maintien de ces jours fériés chômés pour les fonctionnaires.

ⓘ Publicité

Selon la loi de 2019 sur la transformation de la fonction publique, tous les fonctionnaires français ont l’obligation de travailler 1.607 heures par an. Or en Alsace et en Moselle, avec les deux jours fériés supplémentaires le 26 décembre et le vendredi saint, les agents de la fonction publique territoriale n'arrivent pas à ce quota.

"Imagine-t-on sur le reste du territoire rattraper le 1er mai ? "

Le gouvernement souhaite donc que les fonctionnaires alsaciens travaillent les heures manquantes à un autre moment de l'année. La demande avait été relayée auprès des collectivités par la Préfecture, provoquant une levée de bouclier du côté des syndicats et du conseil représentatif du droit local. "Imagine-t-on sur le reste du territoire rattraper le 1er mai ? " s'insurge Eric Sander, le secrétaire général de l'institut du droit local alsacien-mosellan qui rappelle que le principe des deux jours fériés supplémentaires en Alsace-Moselle est précisé dans le code général de la fonction publique.

Lors des élections législatives de 2022, un collectif de syndicats avait demandé aux candidats de prendre position sur la question . Quelques semaines auparavant, les députés macronistes de la mandature en cours et l'ancienne ministre Brigitte Klinkert expliquaient que cela représentait trois minutes de travail en plus par jour travaillé.