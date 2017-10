Défense des services publics : près de 2.000 manifestants à Périgueux

Près de 2.000 personnes sont descendues dans la rue ce mardi 10 octobre à Périgueux contre les réformes du gouvernement dans la fonction publique. Dans leur viseur, la baisse des salaires et les suppressions de postes.

Enseignants, infirmières, aides-soignants, agents des impôts, etc. Entre 1.600 et 2.000 personnes ont défilé ce matin dans les rues de Périgueux au départ du palais de justice pour dire leur opposition à la casse du service public. Les fonctionnaires ont été rejoints par quelques salariés du privé et des retraités.

Les militants de La France Insoumise ont grossi les rangs. © Radio France - Benjamin Fontaine

Pour la première fois depuis 10 ans, tous les syndicats avaient appelé à cesser le travail et à descendre dans la rue ce mardi 10 octobre. "Le moment est grave, Macron est en train de tout casser," admet Michel, syndicaliste CGT. Dans le viseur des fonctionnaires : le gel du point d'indice, les 120.000 suppressions de postes annoncés d'ici la fin du quinquennat ou encore la suppression du jour de carence en cas d'arrêt maladie. "Nos salaires n'augmentent plus depuis plusieurs années et une fois de plus on va perdre du pouvoir d'achat. En s'en prenant aux fonctionnaires, Macron s'en prend aux classes moyennes et pas aux riches, c'est injuste," s'indigne Sophie, secrétaire de mairie. Après un tour des boulevards au son de "Macron t'es foutu les fainéants sont dans la rue" le cortège a rejoint son point de départ.

Ce mardi après-midi deux autres manifestations sont prévues. Un rassemblement aura lieu à 16h à Bergerac devant le tribunal et à 17h30 à Sarlat place de la Grand Rigaudie.