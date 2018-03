A Nice et dans toutes les grandes villes de France, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour la défense du service public. Ils étaient 2500 d'après la préfecture des Alpes maritimes, le double d'après la CGT.

Nice, France

C'était la première manifestation d'un printemps qui s'annonce socialement agité. Plusieurs milliers de manifestants se sont réunis place Masséna à Nice, avant de défiler. Ils étaient 2500 d'après la préfecture des Alpes maritimes, 5000 d'après le décompte de la CGT. Ils sont venus défendre le service public dans son ensemble et dénoncer pêle-mêle les suppressions de poste, le gel du point d'indice, le retour du jour de carence et bien sûr la réforme par ordonnances de la SNCF.

Dans les rangs, de nombreux secteurs et professions étaient représentés : les cheminots, pompiers, salariés des maisons de retraite, enseignants, personnel soignant, étudiants, retraités, policiers et agents de la Poste, entre autres. Le cortège le plus fourni était celui de la CGT. Des partis politiques comme la France Insoumise ou le PCF étaient là également.

A Paris, la CGT a dénombré 25 000 manifestants.La prochaine grève est annoncée le 3 avril, ce sera le début de la mobilisation de 3 mois des cheminots.