Corse, France

L'appel à manifester a donc été suivi également dans l'île, par bon nombre d'organisations syndicales. A Bastia et à Ajaccio, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues ce jeudi matin pour protester contre les réformes du gouvernement. Salariés du service public, retraités et étudiants faisaient partie des différents cortège.

Dans la cité impériale, ils étaient plusieurs centaines de manifestants à suivre le mouvement. Parmi eux, il y a avait Antoine Paolini, délégué CGT du centre hospitalier d'Ajaccio, venu "répondre à une attaque de front contre le statut de la fonction publique". "Ce sont tous les usagers du service public qui sont impactés aujourd'hui, estime-t-il. On supprime des postes partout. On est en train d'inventer une fonction publique fermée au public, notamment dans les services des finances. On est en train de remettre tout en cause, tous les acquis sociaux. Maintenant, cela suffit, on en a marre d'être considérés comme des fainéants."

Salariés de la fonction publique, retraités et étudiants ont manifesté dans les rues de Bastia et d'Ajaccio. - France Bleu RCFM

A Bastia, malgré le froid, ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel émis au niveau national. Le cortège s'est arrêté un long moment devant les locaux de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse. "Il s'agissait pour nous de souligner la situation inquiétante de cette administration qui a perdu 200 emplois et qui risque d'être complètement démantelée, affirme Jean-Pierre Battestini, secrétaire général de l'union départementale de la CGT.

Via cette mobilisation, les organisations syndicales demandent une nouvelle fois au gouvernement de revenir sur la réforme de la fonction publique. Elles n'excluent pas la tenue d'une autre journée de grève et de manifestations.