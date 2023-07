Défense : l'Inde officialise l'achat de 26 Rafale et trois sous-marins à la France

L'Inde a donné son accord de principe, ce jeudi, pour l'achat à la France de 26 avions de chasse Rafale, en version Marine pour porte-avions, et de trois sous-marins Scorpène, à l'occasion du déplacement du Premier ministre indien à Paris, qui est invité d'honneur du défilé du 14-juillet. Une annonce confirmée par le délégué général à l'Armement Emmanuel Chiva, ce vendredi matin sur franceinfo . "Je confirme que le comité d'acquisition indien a effectivement ouvert la voie à l'acquisition de 26 avions Rafale", a-t-il affirmé.

Des prix confidentiels pour le moment

Le Conseil d'acquisition de la défense indien a approuvé ces propositions d'achat, a déclaré le ministère indien de la défense dans un communiqué, précisant que le prix et d'autres conditions devaient encore être négociés avec le gouvernement français. Les discussions concernant ces accords attendus de longue date prendront en compte "tous les aspects importants, dont le prix d'achat d'avions similaires d'autres pays", souligne le communiqué. "Ce sont des marchés sur lesquels on travaille pendant très longtemps et on ne divulgue pas forcément les montants de ces marchés", a commenté le patron de la direction générale de l'Armement sur franceinfo.

Les Rafale version Marine de Dassault Aviation sont destinés au premier porte-avions de fabrication indienne, baptisé INS Vikrant et mis en service l'an dernier.

Trois sous-marins de plus

L'Inde avait déjà acheté six sous-marins Scorpène, conçus par Naval Group. Les trois sous-marins supplémentaires seront fabriqués "avec un nombre supérieur de contenus indiens" par Mazagon Dock Shipbuilders, près de Bombay, "créant des opportunités significatives d'emplois" locaux, poursuit le communiqué.

New Delhi, qui a renforcé son arsenal militaire pour remettre à niveau un équipement en majorité post-soviétique, est l'un des plus gros clients de l'industrie de défense française. L'Inde avait déjà commandé 36 avions Rafale lors d'une visite de Narendra Modi à Paris en 2015.