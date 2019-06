Défi inter-entreprises de l'Indre : 206 équipes sur la ligne de départ à Châteauroux

Impossible de les louper ce jeudi soir au parc de Belle-Isle à Châteauroux. Plus de 800 salariés ont participé à la 5è édition du défi inter-entreprises organisé par la BGE de l'Indre, une association qui appuie les entreprises. 206 équipes de 4 personnes se sont relayées à la course, au VTT et au canoë. Objectif : remporter le défi bien sûr, mais aussi resserrer les liens entre collègues. Cette compétition rassemble chaque année de plus en plus de participants. Selon le président de la BGE Indre, Jean-Claude Pallu, environ 150 équipes s'étaient inscrites au défi la première année.

De la cohésion plutôt que de la compétition

La plupart des salariés avaient troqué leur tenue de travail pour un déguisement ou une tenue de sport. Parmi les équipes qui se sont fait repérer, il y avait notamment celle de la Cogep, un cabinet comptable situé à Déols. Les huit salariés se sont déguisés en schtroumpfs et ont formé deux équipes de 4. "Cela permet d'avoir une cohésion au niveau de l’entreprise. On n'est pas très nombreux dans le cabinet mais on est une grosse structure à la base et cela permet de se voir autrement qu'au bureau", explique Rachel, une salariée de 31 ans, qui participe au défi pour la 5è fois.

L'équipe de la Cogep, un cabinet comptable situé à Déols. © Radio France

Un peu plus loin, l'équipe d'Eurocast, une entreprise de sous-traitance automobile basé au Forum, près du Poinçonnet, a enfilé des tenues roses. Valérie, 45 ans, a une jupe en tulle et à paillettes, comme ses collègues de bureau. "Cela permet de côtoyer des collaborateurs dans un autre contexte que le travail et de resserrer certains liens et d'aller en avant vers ces gens-là car on ne travaille pas forcément dans le même secteur, c'est plutôt positif", se réjouit-elle.

Tous les participants sont là plus pour la cohésion de groupe que pour la compétition. Mais sur la ligne de départ, il y a quand même certains sportifs, comme Yoann, un salarié d'Enedis, plutôt déterminé à faire un bon résultat sportif. "Il y a une petite compèt' entre les 5 équipes d'Enedis pour savoir qui va être la première, il y a un petit challenge entre services et on va mettre un point d'honneur à être les premiers", sourit ce salarié de 43 ans, qui fait de la course, du VTT et de la natation.