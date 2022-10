Défi manger bio et local sans dépenser plus pour les habitants du Pays de l'Or

Ce défi vise à accompagner des familles pour qu'elles consomment plus de produits bio et locaux sans augmenter son budget.

Consommer plus de produits locaux et bio sans augmenter son budget alloué aux courses. C'est le défi lancé par l'association d'agriculteurs bio Civam 34 et l'agglomération du Pays de l'Or. Elles cherchent 45 familles pour former 3 équipes et participer au projet. Familles, c'est-à-dire personne seule, en couple ou des parents avec enfants.

Un projet mené d'octobre à juin

Le défi se déroule d'octobre à juin. Avec plusieurs temps forts explique Mathilde Lapeyronie, animatrice pédagogique au Civam bio 34 : "on commence par un événement de lancement qui est un événement convivial pour lancer la cohésion et la dynamique d'équipe."

Les participants vont ensuite visiter une ferme biologique. Puis il y a un atelier avec un professionnel de la diététique pour comprendre un peu les besoins nutritionnels au quotidien. "Pour découvrir les protéines végétales et l'intérêt nutritionnel des produits bio locaux."

Ensuite, les familles participeront à un atelier cuisine pour découvrir des nouvelles recettes. "Des trucs et astuces pour faciliter la cuisine, pour manger moins de produits transformés. Diminuer sa consommation de viande." Deux ateliers sont "construits avec les participants en fonction de leurs besoins."

Un défi accessible à tout le monde

Ce défi est vraiment accessible à tous et toutes les habitants de l'agglomération du Pays de l'Or. Cela s'adresse donc autant aux personnes qui sont sensibilisées à la question de l'alimentation locale qu'à celles qui ne le sont pas.

C'est gratuit et ludique assure Mathilde Lapeyronie : "c'est avant tout la possibilité d'avoir accès à l'information. L'information d'où il est possible de trouver une alimentation de qualité durable. L'idée est aussi de favoriser une dynamique d'échange de savoirs, de partage de connaissances entre les gens. Ça permet de découvrir que c'est possible, que ce n'est pas inaccessible et réservé aux autres."

Lisa Gauvrit, chargée de mission autour des projets d'alimentation à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or insiste sur le point de l'accssibilité à tous. Personnes jeunes, âgées, seules, en couple ou avec des enfants. "C'est l'occasion de changer de pratiques au quotidien dans les gestes les plus simples, comme aller faire ses courses ou préparer des recettes à la maison. Tout en bénéficiant d'un accompagnement gratuit et très convivial."

Inscription possible jusqu'au 15 octobre

Toutes les personnes qui veulent participer à ce défi doivent s'inscrire en ligne ou dans les structures partenaires jusqu'au 15 octobre. À savoir, l'espace de vie sociale de la MJC Annexe de Carnon, le CCAS de la Grande Motte ou encore au siège du Pays de l'Or Agglomération à Mauguio.

Un défi lancé par le Pays de l'Or mais aussi à la métropole de Montpellier. Il est aussi possible de s'inscrire en ligne. Ainsi qu'à la mairie de Prades-le-Lez, à la maison pour tous de Montpellier ou à la maison des proximités à Castelnau-le-Lez.

Ainsi qu'à l'ouest du département de l'Hérault par le Parc Naturel régional du Haut Languedoc et par le Pays Haut Languedoc et Vignobles. Possibilité de s'inscrire en ligne ou dans les structures relai suivantes : l'espace de vie sociale L'Arc-en-ciel des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc, l'association Maison Jaune à Bédarieux, le centre Cébenna à Olargues ou encore au siège du Pays Haut Languedoc et Vignobles à Saint-Chinian.

