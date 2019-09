Brioude : les salariés de Défi Mode contestent l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi

Clermont-Ferrand, France

Les salariés de la chaîne de magasins Défi Mode ne lâchent rien. Une vingtaine d'entre eux se sont donnés donc rendez-vous au tribunal administratif de Clermont ce mardi matin pour contester l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi rédigé par la direction du groupe Dai.

Un PSE validé par la Direcct, contesté par les salariés

En avril dernier ce PSE avait été validé par la Direccte, la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, quelques jours seulement après la condamnation du groupe à injecter 1,8 millions d'euros dans la trésorerie. Pour Christel Delherme, ce PSE n'est pas acceptable : "les salariés ne sont partis qu'avec une indemnité légale et pas grand chose donc au final" commente l'ancienne déléguée CGT.

Ce PSE contesté doit encadrer le licenciement de 220 salariés des 60 magasins Défi Mode et Nov Mode, spécialisés dans les vêtements et articles de mode et dont le siège se situait à Brioude. Ce mardi matin la rapporteure publique a rejeté les requêtes des salariés. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit statuer très prochainement.