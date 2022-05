Déficit de personnel cet été pour les hôteliers restaurateurs du Nord-Franche Comté

A l'approche de la saison estivale, les hôteliers restaurateurs s'inquiètent d'un manque de personnel dans le Nord Franche-Comté. Un déficit qui se chiffre entre 20 et 30% en France selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.

Y aura-t-il assez de restaurateurs cet été dans nos établissements du Nord Franche-Comté? A un peu plus d'un mois du top départ de la saison estivale, les hôteliers restaurateurs peinent à recruter, alors qu'une hausse de 16% des plus bas salaires dans ces secteurs a été négociée en décembre dernier. Le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) du Territoire de Belfort était notre invité ce matin sur France Bleu Belfort Montbéliard.

FBBM : Vous confirmez ce manque de personnel chez nous, dans le Nord Franche-Comté?

Oui. Une enquête qu'on a réalisée sur les problèmes de recrutement nous permet d'affirmer que cela concerne presque 41 % de projets d'embauche. Autant dire presque un poste sur deux. Avec le confinement, on a perdu au niveau national 237 000 emplois. Et là, le constat, c'est que le vivier est à sec.

Et vous qui gérez une entreprise de traiteur à Anjou, à côté de Belfort, vous êtes aussi confronté à cette pénurie de personnel?

C'est clair qu'il va falloir peut être revoir un petit peu nos horaires de travail. Le travail des jours fériés notamment, puisque c'est vrai que la qualité de vie de nos salariés maintenant passe avant la pénibilité et donc ce n'est plus le salarié qui s'adapte au niveau des entreprises. Est ce que la clientèle sera prête à l'accepter? Ça fait l'objet de grands débats. Il faudra que le consommateur s'attende aussi à des hausses de prix.

Est-ce que certains établissements vont se retrouver en grosse difficulté pour cette saison estivale?

C'est déjà un peu le cas. Parce qu'on est obligé de réduire les plages horaires d'ouverture, de fermer certains week-ends. Là, on a vraiment le constat que lorsque les gens s'amusent bien, nos salariés veulent aussi s'amuser. Et c'est ce qui pose le problème. On peut même dire que ce n'est plus le salaire qui est vraiment mis en cause puisque la profession a relevé les salaires.

les mentalités ont-elles changé depuis vos début dans la profession?

Absolument. Aujourd'hui, pour attirer les jeunes, il faudra peut être revoir différentes façons de faire, peut être revoir aussi les méthodes de formation. Et on essaye aussi de se rendre plus attractif. Un jeune qui commence à travailler dans la restauration et bien la profession lui offre le permis de conduire. Donc ce sont tous des atouts comme le repas qui est fourni et c'est ça qui peut peut être faire la différence.

Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour l'activité touristique cette année dans le Nord Franche-Comté, avec le FIMU ou les Eurockéennes qui arrivent?

Alors c'est difficile encore de vous apporter une réponse, mais ça ne commence pas sur un grand soleil, donc on y travaille avec les différentes institutions. On va essayer d'être présents sur différents forums de l'emploi parce que ça fait quand même partie de nos petites inquiétudes.