Nancy, France

« On n'en peut plus » c’est le cri de colère d’Alex Gorge, le délégué CFDT du CHU de Nancy dont l’image d’établissement hospitalier le plus endetté de France n’est pas prête d’être gommée. Le CHU avait pourtant engagé un vaste plan de restructuration : 370 emplois ont été supprimés ces quatre dernières années, mais tous ces efforts ont été anéantis par les plans d’économie imposés par le gouvernement : « Nous sommes asphyxiés à cause du manque de financement. Il y a eu pourtant 350 suppressions de postes ces dernières années, notre déficit devait être réduit à 15 millions d’euros, or, en raison du non-respect des engagements de l’Etat, nous serons encore à _30 millions de déficit cette année_, un déficit qui viendra s’ajouter aux 420 millions d’euros de dettes du CHU » explique Alex Gorge.

Dégradation de la qualité de soins et personnel en souffrance

Mais ce désengagement entraîne de graves conséquences, notamment sur la qualité des soins et sur les personnels souligne pour sa part Stéphane Maire, le secrétaire du comité d’hygiène et de sécurité du CHRU : « Les risques psycho-sociaux sont très importants chez nous, nos cadres de santé doivent pallier les absents de plus en plus nombreux ces dernières années, dans les services, on compte une infirmière et une aide-soignante pour douze patients, la situation n’est plus tenable »

La ligne rouge est dépassée selon la fédération hospitalière de France

Pour la fédération hospitalière de France, la ligne rouge est dépassée. La FHF dénonce les plans annuels d’économies auxquels sont soumis les hôpitaux publics.

La FHF réclame un véritable plan de financement du système de santé, la fin des mesures catégorielles non financées, l’assouplissement des modes de gestion interne des établissements et une meilleure participation des soins de l’ensemble des professionnels de santé, quel que soit leur statut.