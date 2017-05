Déficit public: Pas d'état de grâce pour Emmanuel Macron

La France reste dans le viseur de la Commission européenne. Selon les "prévisions économiques de printemps", notre déficit public descendrait enfin cette année à 3% du produit intérieur brut, avant de remonter l'an prochain. D'où les appels de Bruxelles à réduire nos dépenses publiques.

"Les Français dépensent trop", a rappelé Jean-Claude Juncker à Emmanuel Macron dès le lendemain de son élection. Les prévisions économiques de printemps, publiées ce jeudi par la Commission européenne, vont pourtant dans le bon sens. Pour la première fois depuis la crise, notre déficit public va descendre à 3% du Produit intérieur brut, le seuil fatidique des règles européennes fixées par les dirigeants eux-mêmes. Pour être vraiment dans les clous, il faudrait passer sous les 3% souligne Bruxelles. Or, l'an prochain, le déficit de la France s'élèverait à nouveau à 3,2%, c'est plus que prévu jusque là.

Pression accrue sur Emmanuel Macron

Ces prévisions à la hausse pèsent sur le nouveau président élu. Bruxelles s'en défend. "Mon message n'est pas un message de pression, en aucun cas de sanction, c'est un message de confiance et de bienvenue", insiste le commissaire aux Affaires économiques Pierre Moscovici. Le problème c'est qu'au moment où tous les indicateurs sont au vert, où le chômage baisse partout, sauf en France, où pour la première fois, tous les pays de l'Union connaitront la croissance, sa deuxième économie va se retrouver à la traîne. Nous sommes l'un des rares pays à faire encore l'objet d'une surveillance rapprochée, avec la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Pour l'Espagne, les prévisions de croissance sont même revues à la hausse. C'est le cas aussi pour le Royaume-Uni, malgré le Brexit

Le nouveau président français n'aura aucune marge de manoeuvre

Il n'obtiendra pas de nouveau délai, la France en a déjà eu deux, la première fois Pierre Moscovici était ministre de l'Economie, la deuxième fois Emmanuel Macron: Jean-Claude Juncker venait d'être élu président de la Commission et ne voulait pas commencer son mandat par une crise majeure avec la France. Bruxelles assure que la sortie du déficit excessif est à portée de main, ne nécessite pas un effort massif. Réformer n'empêche pas de négocier, par exemple la non prise en compte dans le budget de la baisse des charges pour les entreprises. Bruxelles dit vouloir aider Emmanuel Macron et être "en accord parfait avec sa vision d'une Europe qui protège". L'Allemagne se dit prête à tout faire pour le soutenir.

