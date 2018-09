Bergerac, France

L'abattoir de Bergerac ne sera pas privatisé, le maire Daniel Garrigue l'assure : "Ce n'est pas l'option privilégiée car privatisation veut souvent dire spécialisation or ce n'est pas l'optique que nous poursuivons. Par contre nous recherchons des partenaires financiers, des privés comme des éleveurs de viande mais aussi des acteurs publics comme la Communauté d'agglomération bergeracoise (CAB) ou le département." C'est donc l'option d'une société d'économie mixte, à capitaux privés et publics qui est privilégiée.

Déficit entre 30 000 et 40 000€

Il faut dire que l'abattoir perd de l'argent depuis le départ d'un gros client vers l'abattoir de Bordeaux-Bègles. Le déficit est estimé entre 30 000 et 40 000€ et la ville ne peut plus gérer seule. La CAB est prête à investir sur le principe, une réunion a d'ailleurs eu lieu la semaine dernière sur ce point.