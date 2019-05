EN IMAGES - 1er mai en Haute-Vienne : syndicats et gilets jaunes défilent ensemble à Limoges

Limoges, France

Des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Limoges ce mercredi, à l'occasion du 1er mai. Dans le cortège, des syndicats mais aussi de simples citoyens et de nombreux gilets jaunes. Le cortège s'est élancé vers 11 heures du Carrefour Tourny, lieu du rendez-vous, avant de s'engager dans les principales artères de la ville.

Mais la nouveauté cette année était bien sûr la présence de nombreux gilets jaunes, venus grossir les rangs du défilé dont l'initiative était syndicale (CGT, FSU, Solidaires, Unef, Unsa).

Isabelle et Patrick, gilets jaunes, ont défilé aux côtés des syndicayts ce 1er mai © Radio France - Alain Ginestet

Ainsi, Isabelle et Patrick (photo), brin de muguet à la main, ont tenu à être là. "On a les mêmes attentes que les syndicats, quelque part" explique Isabelle, "si aujourd'hui on peut être côte-à-côte et oeuvrer pour la même chose, je pense que c'est une bonne chose" explique-t-elle.

1er mai à Limoges : gilets jaunes et syndicats ensemble dans un même cortège pic.twitter.com/34berN6K7z — France Bleu Limousin (@FBLimousin) May 1, 2019

C'est aussi ce que se sont dit de nombreux gilets jaunes, venus rejoindre la manifestation limougeaude. Jean-Luc, lui, "cumule": "normalement je défile en rouge" sourit-il, "mais aujourd'hui mais j'ai mis mon gilet jaune, car que l'on soit syndicats ou gilets jaunes, on manifeste tous contre un mal-être qu'il y a en France, et _le 1er mai, c'est le jour pour tout le monde_!" dit-il.

Cortège "dansant" par endroit, à Limoges © Radio France - Alain Ginestet

Stéphane Lajaumont du Collectif Chabatz d'Entrar, présent dans le cortège, estime également que "le 1er mai est un moment où tout le monde peut se retrouver pour construire une lutte commune, car il y a une politique commune en face, et c'est cette politique qu'il faut mettre en échec".

Plusieurs centaines de manifestants dans les rues de Limoges pour ce 1er mai revendicatif © Radio France - Alain Ginestet

Et puis il y avait les simples citoyens, sans bannière ni étiquette, comme Pascal, 54 ans, fonctionnaire dans l'Education Nationale, venu manifester "parce qu'on a des enfants, et nos enfants, même en travaillant, ils ont du mal et on est obligé de les aider. _On roule pas sur l'or_, on fait partie des classes moyennes, et tout en travaillant on a du mal à payer tout ce que l'on doit payer", explique-t-il.

Des militants et personnels de l'Education Nationale étaient dans le cortège, certains affichant leur hostilité à la réforme de Jean-Michel Blanquer © Radio France - Alain Ginestet

Enfin, certains limougeauds ont ré-endossé les gilets jaunes qu'ils avaient dès le début du mouvement, et tenaient à être présents dans ce cortège du 1er mai.