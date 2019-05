Défilé du 1er mai : un candidat aux européennes dans le cortège de Châtellerault

Par Rivière Isabelle, France Bleu Poitou

La fête du travail et les premiers défilés du 1er mai dans le Poitou. A Châtellerault, 400 personnes se sont retrouvées au square Gambetta, autour de l'Arbre des Libertés, des syndicats, des gilets jaunes et un candidat aux européennes inconnu de la foule dans le cortège et sur le marché.