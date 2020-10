Degrenne fabrique à Vire de la vaisselle et des couverts pour la présidence de la République

L'entreprise Degrenne est installée depuis 1948 dans le bassin virois, à Sourdeval d'abord puis Vire aujourd'hui. Le groupe industriel français a été choisi par l'Élysée pour développer une gamme de produits spécifique. "La présidence de la République est venue nous chercher il y a à peu près un an, raconte Géraldine Hottier-Fayon la présidente de Degrenne. Une sollicitation, je pense, dans une démarche de valorisation du savoir-faire des entreprises françaises et dans la volonté de trouver quelqu'un qui représente l'art de vivre à la française. Et on a la particularité de fabriquer de la vaisselle et des couverts à Vire et à Limoges."

Ainsi la marque fabrique à Vire, quatre petites cuillères estampillées "RF" et un coquetier accompagné de sa cuillère. Des assiettes avec un liseré bleu, blanc, rouge et une théière en porcelaine et en inox ont aussi été créés. La vente de ces produits contribuera à financer des travaux de rénovation du palais de l'Elysée. "On s'est aussi retrouvé dans cet objectif là" précise la présidente de Degrenne Paris.

Un coup de pouce bienvenue en pleine crise économique

Cette collection spéciale pour la présidence de la République tombe à point nommé pour Degrenne comme le confirme Géraldine Hottier-Fayon : "ce contrat fait énormément de bien au moral. Il a fait plaisir aux équipes qui se sont données à fond. Il doit aussi nous permettre de rayonner un peu plus à l’international. Donc c'est une belle opportunité dans une période un peu compliqué."

L'entreprise française s'est aussi consolidée financièrement après le confinement. "Degrenne va du mieux qu'elle peut, explique la présidente de la société, avec la sécurisation d'un financement depuis la mi-août avec l'aide d'une de nos banques, de la région Normandie et de l'Etat. Ce qui nous a fait beaucoup de bien dans un contexte très chahuté avec notamment toute une clientèle professionnelle à la peine : le monde du tourisme, les compagnies aériennes et les hôteliers-restaurateurs." Mais Degrenne a vu d'autres débouchés se renforcer. "Ce qui marche bien, en ce moment, ce sont nos boutiques et les ventes sur internet."