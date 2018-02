C'est le plus grand chantier d'insertion sociale de France. Depuis 2007, il emploie chaque année à Marseille 120 personnes. Elles rénovent des bâtiments du XIXe siècle et apprennent un métier sur l'archipel du Frioul, au large de Marseille.

Marseille, France

Chaque matin, ils prennent le bateau de 6h30 sur le Vieux-Port. Cap sur l'archipel du Frioul où l'ancien hôpital Caroline est en rénovation depuis plus de 10 ans.

Ces salariés de l'association marseillaise Acta Vista sont en formation pendant six à douze mois. Ils apprennent un métier et passent au bout d'un an un examen. Neuf candidats sur 10 obtiennent leur qualification. Deux sur trois trouvent un emploi ou une formation complémentaire.

Payés au Smic

Sans diplôme, la plupart de ces travailleurs ont été fâchés avec l'école. Aujpurd'hui, payés au Smic, ils apprennent un métier en rénovant un hopital construit il y a pratiquement deux siècles. "Ça me plaît bien, dit Bilal, hilare. J'ai monté des murs, j'ai fait des joints. Je suis trop fier."

Dix ans après le début du chantier, le pavillon Chevalier Rose est quasiment terminé, mais il reste encore les autres à sauvegarder. De quoi former plusieurs centaines de personnes pendant encore des années.

Transmettre le bon geste

Pour encadrer ces élèves constructeurs, des formateurs travaillent aussi sur le chantier. Avec la passion de transmettre un savoir. "Certains n'avaient jamais touché une truelle avant d'arriver ici, explique Jean-Michel Giordanna. Mais ils sont volontaires et ont envie d'apprendre. On les laisse faire et s'ils se trompent, on refait. C'est pas grave."

L'association Acta Vista met en avant sa méthode d'apprentissage : la transmission par le geste professionnel sur le lieu de travail. Ce chantier est donc depuis plus de 10 ans une école à ciel ouvert. "On a quand même une chance de travailler dans un tel endroit, se dit Morgane. Quand j'en parle à mes copines, elles sont jalouses."