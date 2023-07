Déjà 7 000 participants sur l'opération du Slip Français avec les Gardois d'Eminence

C'est un pari XXL du "made in France". Le Slip Français a passé une très grosse commande auprès d'Eminence, qui a deux usines dans le Gard, à Sauve et Aimargues. Objectif : 50 000 slips et boxers à fabriquer. Tout sera conçu dans le Gard. Avantage : en produisant un modèle unique, le coût de revient baisse. Et le prix aussi pour le consommateur. 20 euros, ai lieu de 40 en moyenne pour un boxer de la marque Le Slip Français.

Et en deux jours, les commandes explosent : déjà 7 000 participants.

