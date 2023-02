Déjà leader mondial pour les systèmes d'administration de médicaments, Néméra veut aller encore plus loin

C'est l'un des leader mondiaux en matière d'outils pour administrer des médicaments et son usine principale se trouve en Nord-Isère à La Verpillière. Le groupe Néméra produit par exemple des seringues pour les piqures d'insuline pour les personnes diabétique. Il affiche déjà un chiffre d'affaire à 500 millions d'euros mais s'est fixé pour objectif d'atteindre le milliard de chiffre d'affaire d'ici 2030 en continuant son développement. Le site de La Verpillère est l'un des lieux essentiels de sa stratégie, c'est l'un des premiers employeurs de la CAPI. Le directeur du site, Olivier Chabbal, répond aux questions de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Le site de La Verpillière est le cœur de cette très grosse entreprise. Quel est l'enjeu, sur ce que vous produisez ici ?

Olivier Chabbal : L'enjeu, c'est de produire tous les jours des "device" que l'on livre à nos clients pour soigner des patients. C'est d'aider ces patients avec la pénibilité de leur maladie.

Ce que vous appelez des device, concrètement, qu'est-ce que c'est ?

Alors les device, ce sont des inhalateurs, des produits pour l'ophtalmique, donc traitement de tous les problèmes liés aux yeux, et puis tous les systèmes d'injection, c'est toute la partie parentérale. Donc ce sont des stylos à insuline ou des systèmes de seringue pour injecter des produits divers, là, tout le panel est vraiment divers et variés. L'usine de La Verpillière en produit à peu près 250 millions par an.

Justement, vous souhaitez embaucher. On sait qu'il y a pas mal d'entreprises qui font face à des difficultés de ce côté-là. Comment ça se passe pour vous ?

Alors oui, la région Isère, Nord-Isère, est une région où il y a un taux d'emploi assez fort donc on peine parfois à trouver certains emplois qui sont très techniques. On pense, dans un futur peut-être plus lointain, à ouvrir une école interne, à réfléchir à ça pour former nos propres techniciens.

Quelles compétences vous cherchez pour votre entreprise ?

Alors aujourd'hui, ce sont essentiellement des techniciens, des ingénieurs dans le domaine de l'injection ou de l'assemblage hautes cadences. Et puis aussi, on est à la recherche de quelques manageurs parce qu'il faut encadrer les équipes.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, en visite chez Néméra à La Verpillière. © Radio France - Noémie Philippot

C'est quand même très automatisé chez vous. Vous employez beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de robots...

Tout à fait. Dans les profils qu'on cherche, il y a des gens aussi qui sont dédiés à l'industrialisation puisque sur le site, on a une équipe de 60 personnes à peu près qui développe avec des fournisseurs des systèmes automatisés d'assemblage ou d'injection de composants plastiques.

Vous êtes déjà leader mondial dans votre domaine. Quelles sont les perspectives de développement pour vous ?

Les perspectives de développement, c'est potentiellement de l'électronique. C'est plus de services pour nos clients. Donc ce sont les deux grands axes sur lesquels nous travaillons actuellement. Plus de services, ça peut être de pouvoir intégrer des services tels la stérilisation, des services de logistique, des services où on pourrait aussi leur proposer du remplissage. Ce sont ce type de services que l'on pourrait proposer aux clients et que l'on pourrait développer sur le site.

L'usine de La Verpillière tourne sept jours sur sept. Néméra emploie 620 personnes, intérimaires compris, et espère en recruter plusieurs dizaines sur les deux prochaines années.