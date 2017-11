Déjà marre du "Black friday ?" Passez au "Green friday"

Et si au lieu d'aller acheter un lave-linge ou un four tout neuf, vous optiez pour un appareil recyclé, et à moitié prix ? C'est ce que propose le réseau d'économie circulaire "Envie", qui lance pour la première fois son opération "Green friday" en France. Une touche de vert au "Vendredi noir".

Vous n'avez sûrement pas échappé au "Black Friday", ce concept importé des états-unis et auquel presque aucune enseigne ne déroge. Trois jours de soldes monstres, qui ont commencé ce vendredi et se terminent ce dimanche 26 novembre. Trois jours pour consommer en somme, ce que dénoncent certains qui y voient même un encouragement à "l'hyper-consommation".

Les ripostes ne tardent pas, exemple avec le "Green Friday", "Vendredi vert" organisé pour la première fois par l'association "Envie Nord". Objectif pour ce réseau de recyclage depuis 30 ans, (une filiale régionale du groupe "Vitamine T") : sensibiliser le public à une consommation plus responsable, en se tournant vers des équipements recyclés plutôt que de racheter du neuf.

L'entreprise récupère depuis des années des appareils défectueux chez les grandes enseignes, dont elle recycle certaines pièces détachées, celles qui sont en meilleur état sont reconditionnées. "Il faut trois machines défectueuse pour en fabriquer une en état d'être remise sur le marché, ce qui représente environ 7 heures de travail", explique Fabien Liandier, responsable des ventes du magasin Envie de Tourcoing.

Fabien Liandier, responsable des ventes du magasin de Tourcoing, qui compte 4000 m2 d'espace de stockage et d'atelier. © Radio France - Camille Marigaux

L'opération Green Friday dure jusqu'à ce samedi soir dans les cinq magasins des Hauts-de-France : Amiens, Lomme, Tourcoing, Raismes et Arques. On y trouve du gros électroménager à environ 50% moins cher qu'en neuf, selon l'état du produit d'origine. Avec pendant ces deux jours une remise de 10% en plus par rapport à d'habitude.

Une entreprise d'insertion professionnelle

"Envie Nord" et son groupe Vitamine T ont aussi un rôle social. Dans les Hauts-de-France, près de 75% des effectifs sont en contrat d'insertion. C'est à dire environ 130 sur un total de 163 salariés. En plus de leur permettre de réintégrer le marché du travail, l'entreprise assure un accompagnement social.

Prochaine étape pour Envie Nord l'an prochain dans la région : ouvrir un espace de conseils techniques aux particuliers, pour les aider à réparer eux-mêmes leurs machines.

Magasin et atelier Envie : 37 rue Jean-Froissart à Tourcoing. Téléphone : 03 20 24 00 78. Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30. E-mail : envie-tourcoing@groupevitaminet.com