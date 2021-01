Déjà un milliard et demi d'euros de pertes pour la filière montagne

Encore une visioconférence avec le gouvernement pour les acteurs de la montagne, ce lundi... et... encore de l'attente... Alors que le Premier Ministre avait avancé une réouverture le 7 janvier, il faudra attendre la veille, ce mercredi, conseil de défense, pour une décision.

Ce lundi après-midi, pendant plus d'une heure, des représentants de la filière ont une nouvelle fois exposé leurs arguments à Jean-Baptiste Lemoyne secrétaire d'Etat chargé du tourisme et des membres des cabinets de la ruralité, du commerce et des sports. Aucun signe favorable ou défavorable n'en est ressorti. Mais l'attente est insupportable pour Alexandre Maulin, le président de Domaines Skiables de France, le syndicat des exploitants de domaines skiables. Il attendait une décision dès ce lundi : "C'est scandaleux ! On n'aura pas de réponse avant mercredi soir, au dernier moment. Rouvrir nécessite un investissement humain, financier et technique. Comme à chaque fois, le manque de réponse ferme et anticipée est insupportable". Sans feu vert, les réservations de février ne vont pas s'enclencher et ce sera un désastre d'après Alexandre Maulin.

Le Savoyard Jean-Luc Boch n'est "pas naïf" - "on n'est pas débiles en montagne" lâche le président de l'association des maires de montagne qui sent que le gouvernement prépare une nouvelle reculade. "Au pire, avant la mi janvier, ça sauverait encore les meubles."

Facture catastrophique

Les acteurs de la montagne ont donc présenté leurs arguments aux représentants du gouvernement. Ouvrir le 7 janvier est indispensable car il y a urgence. Selon France Montagnes et l'Association des maires de montagne, la filière montagne aurait perdu un milliard et demi d'euros de chiffre d'affaire en quinze jours à cause de la fermeture des remontées mécaniques à Noël et au Nouvel An. Les taux d'occupation des logements sont en chute libre : moins de 20 % dans les stations d'altitude (en moyenne 25 %). L'activité économique aurait plongé de 80 %, par rapport à l'année précédente.