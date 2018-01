Labège-Innopole, Labège, France

Ne cherchez pas, Delair (connue auparavant sous le nom de Delair-Tech) n'était sans doute sous aucun sapin de Noël. La PME basée à Labège, au sud de Toulouse, s'est spécialisé dans le drone civil professionnel, de longue distance, le "hors vue". Les appareils Delair pèsent entre deux et 17 kilos, ils sont capables de transporter différents types de charges comme des caméras ou des capteurs thermiques. Ils peuvent cartographier, sécuriser, inspecter, surveiller. Ils digitalisent les activités de leurs clients grâce aux données aériennes dans des domaines aussi divers que l’agriculture, la construction, l’énergie, le transport, ou encore la sécurité.

Le président-fondateur de Delair, Mickaël Delagarde, tenant un DT18, best-seller de la marque. - Delair

Leader français sur le marché, il est devancé au niveau mondial par les Suisses de Sense Fly. Delair emploie en tout 120 personnes, dont 70 sur le site toulousain où résident la Recherche et le Développement (R&D) et la production de sa gamme la plus sophistiquée, les DT. Delair a aussi un site de production en Belgique, à Gand. où est produite l'autre gamme, les UX. Elle dispose aussi d'un bureau d'études en Gironde et de bureaux commerciaux à Paris, Los Angeles et Singapour. Il faut dire que près de deux-tiers de son chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger, ses solutions sont distribuées dans 70 pays. La Chine est son premier client.

EDF et RTE par exemple, utilisent d'habitude des hélicos pour inspecter leurs lignes haute-tension. Avec des drones, on diminue les risques, les coûts et la pollution— Thomas Nicholls, directeur marketing de Delair

Les modèles DT, le haut-de-gamme, ressemblent davantage à de petits avions. Ils peuvent peser une quinzaine de kilos. © Radio France - Bénédicte Dupont

Un nouveau produit, plus accessible en 2018, l'UX11

Depuis sa création, Delair a fabriqué 1.250 drones et prévoit cette année 2018 d'en produire mille de plus dont la moité assurée par son nouveau modèle, le UX11 commercialisé en avril prochain à 16.000 euros pièce. C'est l'appareil le plus bon marché que propose Delair.

Au contraire, les modèles UX, plus accessibles et petits, ressemblent davantage à ce que le grand public imagine quand on parle de drones. © Radio France - Bénédicte Dupont

Son best-seller est le DT18, conçus et fabriqués en Haute-Garonne, des drones à voilure fixe capables de voler sur plus de 100 kilomètres, ils sont les premiers drones civils au monde à avoir reçu la certification nécessaire aux opérations hors vue (BVLOS). C'est grâce à la réglementation française en la matière dès 2012 qui a permis le développement de Delair.

Le site de Labège (Haute-Garonne) emploie 70 des 120 salariés de Delair. © Radio France - Bénédicte Dupont

Le software, l'avenir

En septembre dernier, Delair a signé un partenariat avec Intel pour créer Intel Insight, une plateforme géante (un "cloud" ) de données issues des drones ou de tout autre mode d'acquisition d'imagerie aérienne. Le software, c'est-à-dire l'exploitation de ces images tend à devenir l'activité principale de Delair dans les cinq prochaines années. L’entreprise prévoit de recruter une vingtaine de personnes affectées à ce "cloud" à Labège en 2018.

LIRE AUSSI ► VIDEO - Une école de pilote de drones dans le Nord

► Des drones pour surveiller les lignes électriques à haute tension en Alsace

► Des graines semées par un drone dans les Landes, une première en France