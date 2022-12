Délestage électrique : les consignes des autorités à retenir dans le Vaucluse

Délestage électrique, mode d'emploi. C'est ainsi qu'on pourrait résumer la conférence de presse qui s'est tenue à la préfecture du Vaucluse ce mercredi 14 décembre. Accompagnée de représentants du Réseau de transport d'électricité (RTE), d'Enedis, du rectorat, de l'Agence régionale de santé (ARS) et des pompiers, la préfète a détaillé les conseils à suivre et les différents scénarios possibles.

Comment éviter le délestage ?

C'est le signal Ecowatt qui sert de repère . Les autorités appellent donc tout un chacun à télécharger l'application mobile. Cette "météo de l'électricité" est aussi diffusée dans les médias quotidiennement car elle permet d'être prévenu en cas de coupure d'électricité dans sa zone en renseignant son adresse. Mais plus largement les signaux orange et rouge nous alertent d'un déséquilibre entre la demande et l'offre d'électricité et nous incitent à faire des économies d'énergie pour éviter le délestage. Voici les gestes que la préfecture du Vaucluse recommande de respecter en cas d'alerte orange ou rouge :

Au travail, il est recommandé de :

• baisser la température et limiter l’éclairage de son lieu de travail

• décaler la recharge des appareils électriques

Au domicile :

• démarrer son lave-linge, son sèche-linge, ses plaques de cuisson et son four après 20h

• veiller au respect de la température du logement à 19 degrés et baisser la température du logement à 16 ou 17 degrés en cas d’absence, en journée ou la nuit.

• limiter la consommation d’eau chaude

• éteindre tous les appareils en marche ou en veille quand ils ne sont pas utilisés

• limiter le nombre de lumières allumées dans les pièces et éteindre dans toutes les pièces inoccupées

• limiter le visionnage de vidéos en streaming pendant les heures de pointe (télécharger ces contenus pendant les heures creuses).

Comment s'organise un délestage ?

Mais si ces gestes ne permettent pas de faire suffisamment d'économies d'énergie et que le risque de black-out persiste, le délestage aura lieu. C'est RTE qui le demande à Enedis, qui en informe les autorités. La chaîne d'alerte s'étend sur trois jours, de l'émission du signal orange ou rouge sur Ecowatt , à sa confirmation, jusqu'à l'établissement d'une zone géographique précise concernée par le délestage. À 17h la veille, la zone géographique est communiquée au public via l'application Ecowatt ou sur ce site internet. Jusqu’au dernier moment, Enedis et RTE tenteront de limiter l‘ampleur du délestage, la zone géographique pourra être ajustée jusqu'à 21h30 la veille du délestage et à 6h00 du matin le jour J. Les éventuelles coupures auront toujours lieu en semaine et ne dépasseront pas deux heures par jour.

Qui se mobilise ?

Pour coordonner cette opération de délestage, le centre opérationnel départemental (COD) de la préfecture est activé à partir de 15h la veille. Une cellule d'information du public est éventuellement activée pour répondre aux appels du public à partir de 17h. Les communes sont appelées à informer leur population et à activer leur plan communal de sauvegarde.

Qui est prioritaire ou non en cas de délestage ?

La préfète a été très claire sur cette question. Aucune exception n'est prévue pour les commerces, les restaurants, les usines dans le secteur agroalimentaire. Seules les entreprises dont une coupure pourrait affecter irrémédiablement l'outil de production peuvent avoir une dérogation. Ça concerne par exemple celles qui travaillent avec des fours de verriers. Pour les autres, s'ils sont dans une zone délestée, ils le seront parce que les sites prioritaires ne doivent pas représenter plus 38 % de la consommation d'électricité de la distribution pour que le délestage soit efficace. "Je comprends leurs inquiétudes, elles sont légitimes. Mais on ne peut pas protéger tout le monde. Parce que dans ce cas là protéger tout le monde revient à ne protéger personne parce qu'on éviterait pas le black-out en protégeant tout le monde", explique Violaine Démaret, la préfète du Vaucluse.

Elle ajoute que les Ehpad ne sont pas prioritaires non plus. En ce qui concerne la trentaine de personnes à haut risque vital dans le département, par exemple, celles qui sont sous respirateurs au moins 20h par jour, elles sont prévenues une par une en amont par Enedis. Ensuite c'est à elles de prendre leurs dispositions selon le directeur de l'ARS dans le Vaucluse. "Ça veut dire charger la batterie de l'appareil pour qu'il n'y ai pas de panne en cas de délestage. Ça veut dire aussi prendre contact avec des proches qui sont dans une zone pas délestée pour y être transféré et enfin si ces deux solutions ne peuvent pas être mises en place il y a possibilité de demander une hospitalisation", explique Loic Souriau.

Pour ce qui est des établissements scolaires, ils ne sont pas prioritaires non plus. Il pourra donc y avoir des coupures le matin. Le rectorat cale en ce moment sa stratégie pour informer les parents en cas de délestage et se prépare à accueillir les enfants des personnels prioritaires comme ça s'est fait pendant l'épidémie de Covid-19.

Quid des secours ?

La question des secours a également été abordée. Les centres opérationnels d'incendie et de secours (pompiers) peuvent être délestés. Ils sont équipés de systèmes de secours pour rétablir le courant dans ce cas là et bénéficieront de renforts humains. La question qui préoccupe le plus est davantage les appels vers les secours. Les personnes qui en ont besoin doivent prioritairement appeler les numéros habituels : le 15 pour le Samu, le 18 pour les pompiers et le 17 pour les forces de l'ordre. Mais si le délestage entraine une défaillance du réseau téléphonique il est conseillé d'appeler le 112. Votre appel aura plus de chance d'aboutir. S'il rien ne fonctionne, les autorités vous appellent à vous déplacer vers les secours si vous le pouvez : une caserne de pompiers, la police, la gendarmerie.