Délinquance : Saint-Nazaire investit dans 40 nouvelles caméras de vidéo-protection

Après avoir installé 40 caméras de vidéo-protection en centre-ville, à la gare et place du Commando entre 2017 et 2019, Saint-Nazaire étend le dispositif. Le système a fait ses preuves selon la mairie, même si dit-elle, ça ne remplacera jamais les policiers nationaux. Coùt : 500000 euros.

"Protection, le mot prend tout son sens" dit en préambule le maire de Saint-Nazaire, David Samzun. Car si la ville a décidé de doubler le nombre de caméras, c'est bien selon elle, parce que le système a fait ses preuves.

Il n'y a personne derrière ces caméras pour visionner les images en temps réel, ces enregistrements ne peuvent être exploités que par la police ou la justice et sont supprimées au bout de 15 jours. En moyenne, il y a une cinquantaine de réquisitions par an depuis leur installation en 2017 avec des images qui aident à élucider certaines affaires : des vols, des disparitions, des agressions. Un violeur à la gare a ainsi pu être confondu, idem pour les agresseurs de policiers municipaux place du Commando l'an dernier : non seulement les auteurs ont pu être identifiés, mais les faits caractérisés avec la diffusion des images pendant le procès.

Caméras à Kerlédé, la Bouletterie, Prézégat, la Trébale, Méan, Petit Caporal, Sautron et Saint-Marc

La mairie va donc installer 40 nouvelles caméras surtout autour des commerces de proximité : à Kerlédé où récemment 4 commerces ont été cambriolés, à la Bouletterie, à la Trébale, à Prézégat, à Méan-Penhoët, mais aussi dans des zones moins sensibles comme à Sautron ou Saint-Marc.

Il s'agit de caméras dernier cri, avec "une technologie de pointe, une définition de l'image très fine, un très grand angle et la possibilité également de zoomer" raconte Jean-Luc Séchet adjoint à la tranquillité publique. Certains secteurs déjà équipés, autour de la gare, place du Commando ou encore en centre-ville Paquebot, seront également renforcés. L'appel d'offre a été lancé, la mairie est sur le point de trancher, les premières caméras devraient être installées au mois de juin. Coùt estimé autour de 500 000 euros.

Le maire prêt à financer un chenil pour avoir un chien détecteur

David Samzun compte bien renforcer par ailleurs la police municipale qu'il a créée en arrivant à la mairie en 2014, 17 agents aujourd'hui, 20 bientôt. Le maire qui se dit prêt également à financer un chenil (dans les 400000 euros) pour obtenir un chien détecteur. Ces chiens qui repèrent la drogue aussi bien que les armes ou les explosifs et qu'il faut aujourd'hui faire venir de Nantes.

Mais "la vidéo-protection ou la police municipale ne sont que complémentaires de la police nationale, elles ne la remplaceront jamais", souligne l'adjoint à la Tranquillité. Et le maire de Saint-Nazaire ne décolère pas. Le commissariat a perdu 16 postes en 7 ans. Ils sont 157 actuellement, ils étaient 173 en 2015. "Certes, l'Etat nous promet 5 recrutements d'ici la fin de l'année, mais comment voulez-vous qu'on se satisfasse de si peu ? Il y a moins de policiers alors qu'il y a une population en hausse (NDLR : 74000 habitants)et une délinquance qui suit le mouvement (NDLR : +16% en un an entre 2020 et 2021)".

L'insécurité et le manque d'effectifs dans la police nationale, chevaux de bataille de David Samzun, le maire de Saint-Nazaire © Radio France - Hélène Roussel

Saint-Nazaire est mal traitée, on a perdu 16 postes au commissariat en 5 ans alors que la population augmente" - David Samzun

"Voir les trafics de drogue à ciel ouvert, des quartiers et des cages d'escaliers pris en otage et des dealers toujours plus armés, récemment la police a découvert un pistolet mitrailleur, ça m'inquiète évidemment et ça me met très en colère. Saint-Nazaire est mal traitée, mal considérée" dénonce David Samzun qui compte bien écrire à nouveau au ministre de l'Intérieur. "En tant que maire, je prends ma part avec les politiques de prévention, d'éducation, la police municipale et la vidéo, maintenant à l'Etat de prendre la sienne".