Deliveroo à Dijon : la liberté de l'emploi.. à quel prix ?

Alors que les entreprises de livraison à vélo fleurissent, la grogne monte chez les coursiers, devant des conditions de travail précaires qui ne tendent pas à s'arranger. A Dijon, le service Deliveroo s'est lancé au début de l'été. Au bout d'un mois et demi, qu'en pensent les nouveaux "riders" ?

Pierre, 21 ans, est étudiant dans le Nord et à Dijon pour l'été, chez ses parents. Julien, 24 ans, a déménagé de Lyon dans sa ville natale pour se constituer une petite réserve avant de partir en voyage plusieurs mois aux Etats-Unis. Depuis un mois et demi, tous deux sont des "riders", comprendre des coursiers à vélo, au service de Deliveroo. Ils sont une trentaine à Dijon. Le midi ou le soir, ils arpentent la ville, armés de leurs grands sacs à dos cubiques, au rythme des aller-retours entre restaurants et clients.

"On galère ensemble mais c'est ça qui est beau"

Pourquoi prendre ce job ? "C'était parfait parce que je peux choisir mes horaires de travail, je pars 2 semaines en vacances j'ai pas à me justifier, juste à mettre un congé sur internet et c'est automatiquement accepté', affirme Pierre. Pour Julien, "au départ, on nous vend du rêve : on nous dit qu'on va devenir notre propre patron.. Et l'image de la marque m'a séduit, ainsi que l'ambiance entre livreurs. On galère ensemble mais c'est ça qui est sympa."

La galère justement, elle commence par la rémunération. Jusqu'à présent, les coursiers étaient payés 7,50€ net par heure, plus un variable de 2€ environ par commande. Désormais, ils ne sont plus payés que 5€ par course. En pratique ?

Pierre attend de recevoir une course place du Théâtre. © Radio France - Lisa Guyenne

500€ en un mois et demi

"Maintenant on est rentable si on fait plus de deux courses par heure. Le problème, c'est qu'à Dijon, comme le service vient de se lancer, ça peut arriver d'avoir une seule course, voire aucune..." explique Pierre. "En un mois et demi, j'ai gagné environ 500€", renchérit Julien. "Ce n'est pas beaucoup. Avec une moyenne de 5 courses par jour, il gagne 25€ pour environ 4 heures de disponibilité. On est à 15€ en-dessous du SMIC."

Le fonctionnement même de Deliveroo y est pour quelque chose : pour son implantation Dijonnaise, l'entreprise a recruté beaucoup de livreurs... Et la clientèle n'est pas encore à la hauteur des effectifs, notamment à cause des vacances. Résultat, les livreurs se voient proposer moins de créneaux de travail - donc moins de possibilités de faire de l'argent.

La guerre des shifts

"Le mercredi matin, on s'inscrit sur internet pour les shifts (créneaux horaires) de la semaine où l'on souhaiterait travailler", détaille Julien. Sauf que ce n'est pas si simple. "C'est une véritable guerre. Entre 8h00 et 8h05, 90% des shifts sont pris, et de manière pas du tout équitable."

Il faut être un requin, le plus rapide, connecté tout le temps

Pas d'assurances, pas de garanties

Et cela ne s'arrête pas là : les garanties sociales sont quasiment inexistantes. Les coursiers doivent se déclarer eux-mêmes en tant qu'auto-entrepreneurs et créer leur micro-entreprise. Une tâche "très fastidieuse" pour Pierre, qui précise devoir s'occuper de toutes les démarches : "de la création aux factures en passant par les règlements de charges sociales..."

Sans oublier les 23% de taxes sur le chiffre d'affaires imposées au titre du RSI, le régime social des indépendants. Même si ce pourcentage peut être révisé à 5% les premières années de la création de l'entreprise.

Julien avec tout l'attirail pour "shifter". © Radio France - Lisa Guyenne

Toujours une galère de vélo

En outre, ils ne sont pas couverts par Deliveroo en cas d'accident.. Et doivent personnellement s'occuper de leur outil de travail : leur vélo. "J'ai fait assurer le mien", confie Pierre. "On a toujours une panne sur le vélo qui fait qu'on va passer notre salaire dans une chambre à air, une roue, une nouvelle pompe... Ce qui rend très difficile de dégager des bénéfices de cette activité", ajoute Julien.

Quel intérêt ?

Un faible salaire, une précarité accrue, un matériel à assurer... Finalement, quel intérêt à ce travail ? "C'est paradoxal", reconnaît Julien. "Pour moi c'est un travail d'appoint, quelque chose de temporaire, pour dégager un petit revenu, payer des soirées... Mais à mon sens, on ne peut pas faire ce travail durablement." Pareil pour Pierre, pour qui il s'agit "juste" d'un job d'été. Et le contrepoint de tous ces inconvénients, c'est sans conteste la liberté et l'autonomie que permet ce fonctionnement.

Et puis, les deux l'affirment : ils savaient pour quoi ils signaient. "C'était en connaissance de cause", tempère Pierre. "On sait dans quoi on s'embarque", complète Julien. "Et dans une petite ville comme Dijon, alors que ça vient de se lancer, ce n'est encore pas trop mal, je trouve. Même si je suis obligé de compléter avec un deuxième job, de nuit."