Ses livreurs sont facilement reconnaissables, grâce aux gros sacs isothermes qu'ils ont sur le dos. Depuis le 8 février, ils ont fait leur apparition dans les rues du centre-ville de Nîmes.

Des étudiants le plus souvent ou des jeunes au chômage qui ont créé leur auto entreprise pour travailler avec Deliveroo.

C'est le cas de Kevin, 30 ans. Ce bijoutier-joaillier est actuellement au chômage. Grâce à cette activité, il peut faire du vélo, sa passion, et gagner de l'argent.

"Je suis micro entreprise, on paye beaucoup moins de charge et en même temps, on peut travailler en CDD ou en CDI à côté. Pendant deux mois, on va toucher 15 euros de l'heure, qu'on fasse une course ou plusieurs. Après on sera payé en fonction du nombre de courses que l'on fait ".