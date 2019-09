Deliveroo veut se développer à Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

L'entreprise de livraison à domicile Deliveroo cherche quinze nouveaux livreurs à Saint-Étienne. Il y en a déjà 40 dans la ville. L'objectif de la société britannique est de se développer dans la plus grande ville de la Loire. Deliveroo travaille déjà avec 90 restaurateurs à Saint-Étienne et revendique jusqu'à 30% de revenus supplémentaires pour les professionnels qui travaillent avec elle.

Il n' y a pas suffisamment de livreurs" - Valentin Hillairet, responsable de Di Voglia

Plus de livreurs Deliveroo à Saint-Étienne ? Le responsable de l'épicerie Di Voglia n'attend que ça. "Il n' y a pas suffisamment de livreurs, c'est à cause de ça qu'on fait face à des situations incompréhensibles", souffle Valentin Hillairet. "Quand on a une commande de client, le livreur arrive parfois au bout d'une heure. C'est dommage parce que _quand les clients ne reçoivent pas leurs repas, ils ne savent pas si c'est de la faute de Deliveroo ou si c'est de la nôtre_. C'est comme ça qu'on perd des clients"!

Des revenus supplémentaires pour les restaurateurs mais...

Cependant comme ses collègues stéphanois, le responsable de Di Voglia avoue gagner de l'argent en passant par Deliveroo pour livrer les repas. Mais on est loin des 30% de revenus supplémentaires revendiqués par la plateforme de livraison. "On est plutôt autour de 20% de revenus supplémentaires", affirme Eric Agostino, il gère le Nota Bene et le Nota Burger sur la place Jean-Jaurès. "C'est vrai que c'est positif parce qu'avec Deliveroo, on attire aussi de nouveaux clients, qui commencent par commander sur l'application et qui viennent ensuite dans nos restaurants". L'entreprise prend une commission de 30% en moyenne sur le prix de la commande, c'est pour cela que certains restaurateurs, comme celui de Gandot, essaient de limiter le recours à ces livreurs. "Plus on fait appelle à eux plus on rogne notre marge", lâche le dirigeant.

On manque de liberté à Deliveroo"- Idriss, un livreur

Du côté des livreurs beaucoup se plaignent de la nouvelle tarification : _"les courses sont moins bien payées qu'avant donc ça décourage un peu. Sur un trajet de trois kilomètres, avant on était payé huit euros, aujourd'hui on touche à peu près six euros", détaille Fred. Il reconnaît toutefois que la plateforme de livraison paye mieux que ses concurrentes et notamment Uber Eats. Le problème pour Idriss c'est le manque de liberté. "À Déliveroo on doit réserver des créneaux horaires pour travailler. Et si on prend six heures par exemple, on ne peut pas se déconnecter sur cette période"._