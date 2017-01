A Delle, La Poste ouvre un centre pour faire passer le code de la route

A partir de ce vendredi 27 janvier, les candidats au code de la route pourront s'entrainer dans des locaux de la Poste à Delle. Une réforme destinée avant tout à libérer du temps aux inspecteurs.

Il est désormais possible de passer son code ailleurs que sous l’œil d’un examinateur d’Etat. Exemple à Delle où La Poste ouvre ce vendredi un centre pour passer l'épreuve théorique du permis de conduire. Un système mis en place depuis décembre et qui découle de la Loi Macron votée en 2015. La méthode est simple : les intéressés peuvent s’inscrire sur Internet et payer trente euros de frais. Il ne reste plus ensuite qu’à fixer un rendez-vous.

Si j'avais pris rendez-vous avec un examinateur, je n'aurais pas eu de places aussi vite !" - Brenda, candidate au code de la route

Une fausse bonne idée pour Pierre Talon, directeur d'auto-école à Delle et président de la fédération nationale des enseignants de la conduite : "On aurait pu diminuer les délais d'attente en les faisant surveiller par d'autres fonctionnaires. L'examen qui était fiscalement gratuit coûte 30 euros de taxe pour chaque candidat." Une double peine selon M. Talon car le candidat va devoir aussi payer des frais de dossier à l'auto-école.

756 candidats chez SGS à Belfort depuis septembre 2016

Deux opérateurs privés sont autorisés à faire passer ce genre de concours : La Poste, comme celle de Montbéliard qui accueille les candidats depuis fin décembre 2016. Et SGS France, qui officie à la Maison du peuple de Belfort. Reste à savoir si l’arrivée de ces nouveaux locaux pour passer l’épreuve théorique du permis de conduire sont réellement utiles.

La fédération nationale des enseignants de la conduite craint, à terme, la disparition des centres d'examen dans les petites villes comme Delle ou Lure s'ils sont trop peu rentable pour les sociétés privées.