L'industriel Lisi Automotive Former, sous-traitant de pièce automobiles, va bénéficier de subventions pour produire des pièces de voitures électriques. C'est un pas de plus dans la mutation de l'usine de Delle vers le marché des véhicules électriques.

Delle : Lisi Automotive Former lauréat du fonds de soutient à la filière automobile

Lisi Automotive Former possède deux sites de production à Delle, dont un spécialisé dans les vis de moteurs automobiles

L'entreprise Lisi Automotive Former, à Delle, va profiter de subventions de l'Etat dans le cadre du plan de relance. Son projet "lead screw" est lauréat de l'appel d'offre du Fonds de modernisation automobile qui vise à soutenir la modernisation de la filière automobile. Ce fonds est doté de 200 millions d'euros en 2020 et de 600 millions d'euros sur trois ans. Treize premiers lauréats ont été retenus. Ils bénéficieront d'une dotation de 7.5 millions d'euros, à partager.

L'usine de Delle, est spécialisée dans la production de vis pour moteurs de voitures. Son projet "lead screw", de l'usine de Delle vise à produire des "vis d'entraînement", des pièces qui équipent le matériel électronique dans les habitacles des voitures électriques. Ces vis seront présentent dans les moteurs qui servent, par exemple, à faire bouger un appui tête électrique. Pour François Liotard, directeur général de Lisi Automotive, c'est un marché qui sera en pleine expansion dans les années à venir. "Dans les voitures du futur, les voiture autonomes, les passagers devront s'occuper. Les vis d'entrainement entreront dans la conception du moteur qui permet, par exemple, de faire sortir une tablette d'un siège."

François Liotard, directeur général de Lisi Automotive et Franck Martin, directeur du site de Delle © Radio France - Mado Oblin

Financer le système de production des "vis d'entraînement"

L'usine de Delle, fondée en 1899, génère un chiffre d'affaire de 45 millions d'euros par an. 80 % des pièces de son catalogue sont desti,ées à des moteurs thermiques et notamment diesel. Avec les mutation du marché de l'automobile, et la montée en puissance des véhicules électrique, dont les ventes augmentent "de 53% d'une année sur l'autre", elle doit renouveler ses offres pour coller à ce marché. Le projet "lead Screw", fait partie de ce développement.

La dotation, dont le montant exacte est pour le moment inconnu, va permettre à l'usine de financer une partie de son système de production. François Liotard espère lancer la production des "lead screw" ou "vis d'entraînement" d'ici la fin de l'année prochaine. A ce jour une dizaine d'ingénieurs travaillent sur le projet. Le directeur général, estime que le même nombre de personnes seront employées à leur production.

Remporter cette dotation, c'est aussi un pas en avant dans le projet de l'entreprise de maintenir à long terme 240 sur 256 emplois à Delle. "On n'est pas sur un plan de développement de l'emploi. Nous allons avoir à l'horizon 2040, 80% de notre activité qui va disparaître, donc on a vraiment un enjeu, qui est de remplacer ce socle qui s'érode chaque année, par des nouvelles pièces qui s'inscrivent dans la mutation de l'industrie automobile", explique le directeur général.

L'objectif c'est d'ancrer, ici, sur ce territoire, des emplois industriels - François Liotard

Delle du futur

"Delle du futur , c'est un projet qu'on a initié il y a maintenant 4 ans. On avait bien compris que l'industrie automobile allait se transformer", détaille François Liotard. L'entreprise a donc entrepris des travaux de rénovation de ses locaux. Elle a aussi investit dans une ligne de traitement thermique moins gourmande en énergie et "dans un parc à fil automatisé, en vue de transformer cette usine, en une usine dite 4.0". Le but final étant de rester compétitif, "parce que l'industrie automobile est très compétitive".

La dotation est donc une bonne nouvelle pour l'entreprise qui a été durement touchée par la crise du coronavirus. Elle a perdu plus d'un tiers de son chiffre d'affaire au cours du premier semestre 2020.

Lisi Automotive Former possède cinq sites dans le Nord Franche Comté : deux à Delle, un Dasle, un à Melisey, et un à Lure.