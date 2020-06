Delpeyrat va licencier près d'une trentaine de ses salariés dans les Landes

C'est un nouveau coup dur pour la filière canard gras : le groupe Maïsadour - MVVH, propriétaire des marques alimentaires Delpeyrat, Comptesse du Barry, Delmas et Sarrade, annonce ce vendredi la suppression de 136 postes en France parmi ses effectifs. Pour 77 postes supprimés, il s'agira de départs à la retraite non remplacés ou de fin de contrat non renouvelés mais pour 59 postes, il s'agira de départ contraint, de licenciements, dans le cadre d'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi.

Parmi ces 59 licenciements en France, 29 concernent des postes se trouvant dans les Landes, dont 21 au siège de Delpeyrat à Saint-Pierre-du-Mont (Landes).

En janvier dernier, 86 postes avaient déjà été supprimés chez Delpeyrat, dans les Landes, lors de la fermeture de l'abattoir de canards de Saint-Sever.

La filière gras en crise

Selon Maïsadour - MVVH, la filière gras de l'entreprise est aujourd'hui en "surcapacité de production". En clair : les ventes de foie gras et de canard gras se sont effondrées et la production est aujourd'hui trop importante. La filière, déjà fortement fragilisée par les crises de grippe aviaire ces dernières années, doit maintenant affronter la baisse de la consommation liée à la crise du Covid-19. Maïsadour - MVVH dit voir "sa performance économique se dégrader fortement" et estime devoir "adapter son organisation et sa structure industrielle".