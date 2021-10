Delphine, AESH depuis 16 ans en Bretagne : "j'en ai marre d'être traitée comme un pion"

"On est pressés comme des citrons, j'en ai marre d'être traitée comme un pion" : Delphine va démissionner de son CDI d'AESH (Accompagnante d'élèves en situation de handicap) à la fin de l'année scolaire. Depuis près de 16 ans, cette Rennaise de 49 ans a été successivement accompagnante d'élèves dans des écoles maternelles, primaires, collèges et des lycées : "on peut gérer jusqu'à trois, quatre enfants dans le même établissement" déplore Delphine "ça veut dire que c'est trois heures pour l'un, quatre heures pour l'autre, c'est du saupoudrage d'accompagnement qui n'est pas bénéfique pour les enfants, et qui n'est pas bénéfique pour nous puisqu'on court d'un gosse à l'autre sans pouvoir créer de relation de confiance, alors que c'est indispensable dans notre métier". Malgré sa longue expérience, Delphine n'est qu'en CDI que depuis quatre ans, et à temps partiel.

"700 enfants n'ont pas d'AESH sur la circonscription" de Rennes

Delphine constate également que le nombre de candidats aux postes d'AESH est très limité, la faute à une rémunération trop basse selon elle : "on est payés au lance-pierre avec des contrats à 62%, donc ça veut dire un salaire mensuel à 750€[...] et avec ce salaire on ne vit pas, on survit" déplore celle qui est aussi syndiquée à SNUipp. Résultat, la profession souffre d'un fort déficit de personnel et selon Delphine Lefeuvre "700 enfants n'ont pas d'AESH sur la circonscription" de Rennes. Après sa démission, Delphine compte devenir professeure remplaçante d'italien au collège et au lycée.

Démissionnaire, Delphine ira tout de même à la manifestation parisienne

Ce mardi, Delphine Lefeuvre sera en grève et prendra le bus pour Paris et manifestera aux côtés de ses collègues. Pour cette journée de mobilisation nationale, les AESH de France ont différentes revendications :