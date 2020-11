Demande accrue dans l’immobilier ces derniers mois

Lors du premier confinement, les béarnais se sont rendus compte des limites de leurs logements. Ce qui a entrainé une forte envie de changement dès le 11 mai. « Au bout de trois jours, on était submergés de demandes. » assure Marco Direito d’Immo 64. Une dynamique qui s’est observée jusqu’à septembre.

La demande plus forte que l’offre

« On a tous la même problématique, c’est qu’on a beaucoup de demandes, et très peu d’offres. On a un marché aujourd’hui complètement déséquilibré. », ce qui entraine une hausse des prix et une marge de négociation moindre pour les acheteurs. Ces derniers devant actuellement se contenter de visites virtuelles, les mesures sanitaires ne permettant pas la visite de biens.