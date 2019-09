Démarchages téléphoniques : "Toutes les dix minutes, mon téléphone sonne"

Auxerre, France

Des appels quotidiens, à n'importe quelle heure. Et au bout du fil, des assurances, des mutuelles ou des sociétés qui vous proposent par exemple en ce moment l'isolation à un euro. Du démarchage téléphonique devenu insupportable pour beaucoup et dénoncé par les associations de consommateurs.

"C'est de 9h du matin à 18h30 le soir, tous les jours"

Chez Elisabeth, une habitante auxerroise, le téléphone sonne tous les jours. Le fixe comme le portable, "mon mari me l'a dit. Ils nous appellent tout le temps. Alors moi je ne décroche plus mon téléphone ou alors je décroche et je raccroche tout de suite. Mon téléphone sonne toutes les dix minutes parfois et y'en a marre". Elle a d'ailleurs pensé à débrancher sa ligne mais "manque de bol, on en a besoin pour la télévision. Sinon, j'aurais tout résilié" ajoute-t-elle.

Je leur dis, la prochaine fois je porte plainte ! Elisabeth

Et elle est évidemment loin d'être la seule. Françoise, elle, ne décroche plus son téléphone entre midi et deux. C'est là qu'elle reçoit le plus d'appels. Martine a elle changé son répondeur depuis quelques mois. "Je ne réponds plus. Et sur ma messagerie, je dis que si c'est pour du démarchage, je ne répondrais pas. Les autres peuvent me laisser un message et je les rappelerai. Mais je n'ai jamais de message !"

Ils font signer tout et n'importe quoi

Surtout que la plupart du temps, gare aux arnaques. Nicole Lhernault est membre d'une association d'aide aux consommateurs à Auxerre, l'Asseco et elle reçoit régulièrement "des personnes en détresse qui ne savent pas comment se retourner". La cible de ces arnaques, ce sont souvent des personnes âgées, "qui signent tout et n'importe quoi. Là, je viens par exemple d'annuler la vente de panneaux solaires pour un montant de 30 000 euros".

La CLCV pointe elle une augmentation des litiges sur des arnaques aux assurances par des démarcheurs. Ils ont bondi de 60% depuis 2012 selon la répression des fraudes.