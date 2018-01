Démarrage de l'EPR de Flamanville : l'ASN prudente sur le calendrier

Par Benoît Martin, France Bleu Cotentin

A l'occasion de ses voeux à la presse ce lundi à Paris, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est revenu sur l'ambition d'EDF de démarrer le réacteur de l'EPR d'ici la fin de l'année. Pas impossible, mais pas certain non plus.