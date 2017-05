Démarrage en flèche pour la boutique stéphanoise de François Pralus

Officiellement inaugurée hier soir, la boutique du numéro 9 de la rue Michelet ne désemplit pas depuis son ouverture début avril. Avec 5000 pralulines fabriquées chaque semaine, le succès est au rendez-vous pour François Pralus qui a du tripler ses effectifs pour faire face à la demande !

On vend plus de pralulines à Saint-Étienne qu'à Lyon ou Roanne ! Avec 5000 brioches écoulées chaque semaine, l'enseigne stéphanoise est tout simplement la plus populaire des onze boutiques du groupe. Même après six semaines d'ouverture, le succès ne se dément pas. Un engouement qui a surpris François Pralus lui-même: "L'étude de marché a été facile: à chaque fois que je croisais des stéphanois, ils me disaient: quand est ce que vous vous installez à Saint Étienne ? Mais quand même je ne m'attendais pas à un tel succès. Dés le premier jour nous avons été débordés, on a du s'équiper de fours supplémentaires en urgence et tripler nos effectifs! Au final nous employons six pâtissiers et six vendeurs pour faire face à la demande".

Deux nouvelles boutiques ouvriront cet été

La popularité de la célèbre brioche pralinée va continuer à s'exporter bien au delà de la Loire avec l'ouverture de deux nouvelles boutiques: la première à Dijon à la fin du mois de juin et un seconde en juillet à Clermont qui sera la treizième du groupe. La preuve qu'il est possible d'implanter et de maintenir une activité commerciale en centre ville rappelle le pâtissier: " Si il y a des facilités de parkings et des rues attrayantes, il n'y a pas de fatalité ! Tout ne se vend pas sur internet, surtout quand il s'agit de commerces et de produits traditionnels comme les nôtres". Et François Pralus ne compte pas s'arrêter en si bon chemin: il envisage également l'ouverture d'une troisième enseigne parisienne après une phase de stabilisation. Une belle croissance commerciale pour cette entreprise roannaise qui emploie désormais 120 personnes !